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Коктейль из туши: что это такое и как его делать

Коктейль из туши: что это такое и как его делать

Коктейль из туши — это не маркетинговая уловка, а реальный лайфхак, позволяющий получить эффект накладных ресниц за пару минут. Секрет прост: вместо одной туши вы используете несколько с разными кисточками и формулами, нанося их слоями.

Почему это работает? Каждая щёточка решает свою задачу. Одна даёт объём, другая удлиняет, третья фиксирует изгиб. Комбинируя их, вы получаете результат, какого не достичь одним продуктом. Причём смешивать содержимое флаконов нельзя: это испортит косметику и может вызвать аллергию. Просто наносите слои поочередно, дожидаясь высыхания каждого.

Три рецепта для разных задач:

Коротким и редким ресницам нужен дуэт удлиняющей и объёмной туши. Первым слоем нанесите удлиняющую, после высыхания — объёмную. Если хотите дополнительно приподнять ресницы, добавьте подкручивающую у самого основания. Результат — распахнутый взгляд без щипцов.

Для тех, кто мечтает о длине и стойком изгибе. Нанесите удлиняющую тушь первым слоем, а сверху закрепите водостойкой. Лучше всего работают азиатские водостойкие формулы: они буквально "запечатывают" завиток, не давая ресницам опуститься даже в дождливую погоду.

Если объёмная тушь склеивает ресницы, используйте дуэт с зубчатой щёточкой. Нанесите объёмный слой, а затем сразу пройдитесь по ресницам кисточкой с частыми зубчиками. Это разделит и распушит ресницы, сделав их естественными и аккуратными.

Честно о минусах: главный риск — переборщить. Слишком много слоёв создаёт эффект "паучьих лапок". Оптимум — два-три слоя. Второй момент: не все туши совместимы. Водостойкая формула поверх обычной может осыпаться. Экспериментируйте, но на одном глазу, чтобы не испортить макияж целиком.

Коктейльная тушь — это просто, дёшево и эффектно. Вам не нужно покупать дорогую супертушь: три бюджетных продукта, нанесённых в правильной последовательности, дадут результат, за который в салоне берут тысячи. Минута у зеркала — и кукольный взгляд готов.

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