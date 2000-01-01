Стиль в деталях: прическа, макияж и маникюр

Последние несколько лет в моде практичность и лаконичность. Поэтому некоторые подбирают праздничный наряд так, чтобы в будущем его можно было надеть и по другому поводу. Классическим вариантом для выпускного всегда было вечернее платье. Но сейчас модные тенденции не имеют рамок. Значит, даже девочки могут смело выбирать костюмы. Главное в праздничном наряде — это удобство, так что во время примерки попробуйте посидеть, наклониться и поднять руки. Заранее разносите туфли — особенно если они новые или на каблуке. Из дополнительных аксессуаров выберите небольшой клатч, чтобы он гармонично сочетался с общим образом.



Для строгого и утонченного мужского образа подойдет смокинг. Тут важно помнить два главных правила: его носят только с бабочкой и черными ботинками. Больше вольности в сочетании деталей и цветов допускает классический мужской костюм. Ценители повседневного стиля могут обойтись рубашкой и стильным кардиганом.



Для праздника в детском саду стилисты рекомендуют выбирать проверенную классику. Девочкам — белое платье, мальчикам — костюм с бабочкой. Также красивым сочетанием будет комбинация черного и красного.