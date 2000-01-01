как устроить незабываемый праздник в Сыктывкаре

IDOL FACE
Выпускной в детском саду, школе и университете — завершение одного этапа в жизни и шаг в новый. Праздник дает возможность оценить пройденный путь и полученные знания. Для идеального мероприятия нужно все заранее спланировать. “Про Город” дает несколько рекомендаций и предлагает подборку компаний для проведения выпускного.

Стиль в деталях: прическа, макияж и маникюр

Поскольку мероприятие будет длиться несколько часов, важно, чтобы образ сохранился до его окончания. К тому же на памятных фотографиях хочется выглядеть на все 100. Найдите мастера и запишитесь заранее, поскольку ближе к выпускным график специалистов будет плотным. Сейчас многие студии предлагают экспресс-образ, который включает макияж и прическу сразу, это сэкономит время. Дополните образ маникюром. Подбирайте цвет лака в соответствии с общей цветовой гаммой наряда. Универсальный вариант — нежный нюд или френч. Яркие ногти могут стать акцентом в образе.

Парням в этом плане проще: им достаточно записаться на стрижку. Но не стоит забывать о внешнем виде рук. Неухоженные ногти испортят даже самый продуманный образ.

До главного праздника детства остались считанные месяцы. И сияющая, здоровая кожа — это то, что сделает выпускной образ по-настоящему безупречным. Никакие фильтры и ретушь не заменят живого блеска и ровного тона. О красоте и здоровье кожи позаботятся в салоне IDOL FACE.

Там знают, что уверенность в себе на любом празднике начинается с правильного ухода. В студии вас ждет приятная, почти домашняя атмосфера, выгодные специальные предложения и программа лояльности. Специалисты студии работают с телом комплексно — от макушки до кончиков пальцев. В работе используется только натуральная косметика, а техники массажа разработаны и сертифицированы экспертами бренда.

В IDOL FACE творят чудеса: тонизируют кожу, снимают отеки после бессонных ночей подготовки к экзаменам и скульптурируют овал лица. Результат заметен сразу: свежий взгляд, четкие контуры и здоровый румянец. Закрепите массаж приятной процедурой — нанесением маски. Тканевые, альгинатные или нежные кремовые подарят коже мгновенное увлажнение. 

Чтобы уход был полным и эффективным, обратите внимание на готовые комплексы. Их разнообразие позволяет выбрать ровно то, что нужно именно вам: очищение, преображение или сияние кожи. А на десерт — полный релакс для рук. Процедура с парафином глубоко увлажнит кожу, повысит тонус сосудов и мышц. С другими выгодными предложениями можно ознакомиться в группе салона IDOL FACE.

Красивая и здоровая кожа — ваш главный аксессуар на празднике. Начните уход уже сейчас, чтобы в выпускной вечер сиять, а не прятаться под тональным кремом.
Важно
Адрес в Сыктывкаре: улица Ленина, 43
Телефон: 8(902)229-78-15

Идеальный образ для выпускного начинается с сияющей кожи

Одежда, обувь и аксессуары: основы праздничного гардероба

Последние несколько лет в моде практичность и лаконичность. Поэтому некоторые подбирают праздничный наряд  так, чтобы в будущем его можно было надеть и по другому поводу. Классическим вариантом для выпускного всегда было вечернее платье. Но сейчас модные тенденции не имеют рамок. Значит, даже девочки могут  смело выбирать костюмы. Главное в праздничном наряде — это удобство, так что во время примерки попробуйте посидеть, наклониться и поднять руки. Заранее разносите туфли — особенно если они новые или на каблуке. Из дополнительных аксессуаров выберите небольшой клатч, чтобы он гармонично сочетался с общим образом.

Для строгого и утонченного мужского образа подойдет смокинг. Тут важно помнить два главных правила: его носят только с бабочкой и черными ботинками. Больше вольности в сочетании деталей и цветов допускает классический мужской костюм. Ценители повседневного стиля могут обойтись рубашкой и стильным кардиганом.

Для праздника в детском саду стилисты рекомендуют выбирать проверенную классику. Девочкам — белое платье, мальчикам — костюм с бабочкой. Также красивым сочетанием будет комбинация черного и красного.

Проведение банкета и детского праздника

С этим тоже не стоит затягивать, ближе к праздничным датам многие кафе будут забронированы. К тому же теплое время года — еще и сезон свадеб. Согласуйте с классом удобное местоположение торжества, заранее ознакомьтесь с меню и вместимостью. Если не хочется ограничивать себя стенами кафе, то можно заказать выездной фуршет на природу или в арендованный домик.

Яркий выпускной в детском саду помогут устроить профессиональные аниматоры. А потом ребята могут отправиться в игровой парк.

Фотограф и фотозона

Кроме воспоминаний, с выпускного должны остаться фотографии. Как будет приятно спустя много лет открыть альбом и окунуться вновь в теплое памятное событие. Сделать качественные, правильные и интересные снимки поможет профессиональный фотограф. В качестве локации можно выбрать как улицу, так и специальные  помещения.

Подарки учителям и воспитателям

Важно поблагодарить педагогов за их колоссальную работу и вклад в каждого ученика. Ведь именно в школе начинает формироваться личность ребенка. Учителя помогают школьникам развить важные качества, которые обязательно пригодятся им в жизни.

фото созданы в ИИ Алиса и Шедевруме.