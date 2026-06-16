Посадите — и клумба горит алыми шапками до самой осени. Многолетник цвета летнего заката для самых ярких цветников

Забудьте про скучные розы. Если вам нужен многолетник, который будет гореть на клумбе весь сезон, присмотритесь к тысячелистнику «Паприка». Это не бабушкин сорняк, а огненная вспышка, которая перевернёт представление о саде.

Сорт образует плотные кусты высотой 50–70 см. Его главное украшение — крупные щитковидные соцветия, похожие на бархатные шапки. Окраска меняется по мере цветения: в начале она ярко-алая и рубиновая, а к осени теплеет до оттенков терракоты и пряной паприки. Именно этот переход и дал название сорту.

Цветение длится с июня по август, но есть секрет: если обрезать увядшие «шапки», растение часто зацветает повторно в сентябре. Итого: ваша клумба остаётся яркой почти три месяца.

Почему этот сорт стоит вашего внимания:

Невероятная засухоустойчивость: полив можно свести к минимуму даже в жару.

Зимостойкость до -35°C без укрытия. Выживает и цветёт даже в Сибири и на Урале.

Редко болеет и почти не поражается вредителями.

Растёт на одном месте 5–7 лет, а куст становится только пышнее.

Честно о минусах: Растение может агрессивно разрастаться, вытесняя более слабых соседей. Контролировать его придётся вручную. Кроме того, семенное размножение не всегда сохраняет сортовой оттенок: для гарантированного цвета лучше покупать готовые деленки.

Тысячелистник «Паприка» — идеальный партнёр для голубых шалфеев, белых ромашек и фиолетовых вероник. Посадите его на солнце, в миксбордер или природный цветник — и получите ту самую насыщенную, живую картинку, ради которой мы и затеваем сад.

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