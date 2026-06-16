Посадите — и клумба горит алыми шапками до самой осени. Многолетник цвета летнего заката для самых ярких цветников
- 12:06 16 июня
- Иван Скоробогатов
Забудьте про скучные розы. Если вам нужен многолетник, который будет гореть на клумбе весь сезон, присмотритесь к тысячелистнику «Паприка». Это не бабушкин сорняк, а огненная вспышка, которая перевернёт представление о саде.
Сорт образует плотные кусты высотой 50–70 см. Его главное украшение — крупные щитковидные соцветия, похожие на бархатные шапки. Окраска меняется по мере цветения: в начале она ярко-алая и рубиновая, а к осени теплеет до оттенков терракоты и пряной паприки. Именно этот переход и дал название сорту.
Цветение длится с июня по август, но есть секрет: если обрезать увядшие «шапки», растение часто зацветает повторно в сентябре. Итого: ваша клумба остаётся яркой почти три месяца.
Почему этот сорт стоит вашего внимания:
- Невероятная засухоустойчивость: полив можно свести к минимуму даже в жару.
- Зимостойкость до -35°C без укрытия. Выживает и цветёт даже в Сибири и на Урале.
- Редко болеет и почти не поражается вредителями.
- Растёт на одном месте 5–7 лет, а куст становится только пышнее.
Честно о минусах: Растение может агрессивно разрастаться, вытесняя более слабых соседей. Контролировать его придётся вручную. Кроме того, семенное размножение не всегда сохраняет сортовой оттенок: для гарантированного цвета лучше покупать готовые деленки.
Тысячелистник «Паприка» — идеальный партнёр для голубых шалфеев, белых ромашек и фиолетовых вероник. Посадите его на солнце, в миксбордер или природный цветник — и получите ту самую насыщенную, живую картинку, ради которой мы и затеваем сад.
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