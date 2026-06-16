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В предстоящем учебном году в школы Коми придут около 200 начинающих педагогов

В предстоящем учебном году в школы Коми придут около 200 начинающих педагоговФото "Про Город"

Как сообщили на аппаратном совещании под руководством Ростислава Гольдштейна, это позволит частично закрыть кадровый дефицит, особенно по математике, русскому и иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба Главы Коми.

Сегодня в образовательных учреждениях региона трудятся порядка 15 тысяч учителей и воспитателей. Средний возраст школьного педагога составляет 45 лет. Наибольшая нехватка кадров фиксируется в Сыктывкаре и Ухте.

Из 200 будущих специалистов 26 придут по целевым договорам, ещё 13 — по программе «Земский учитель». Кроме того, 50 студентов третьего курса, допущенных к преподаванию, будут совмещать учёбу с работой в школах.

И. о. министра образования Олег Холопов отметил, что финансирование отрасли остаётся стабильным. На реализацию образовательных программ, включая зарплаты, в 2026 году заложено порядка 19,5 миллиарда рублей. Ещё свыше 1,5 миллиарда рублей направят на содержание и выплаты классным руководителям, кураторам и советникам по воспитанию.

Глава региона поручил усилить профориентационную работу с выпускниками психолого-педагогических классов. Такие профильные классы созданы для раннего вовлечения старшеклассников в профессию и формирования кадрового резерва для школ республики.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава Коми поручил усилить патриотическое воспитание после того, как дети повредили инсталляцию ко Дню Победы в Сыктывкаре.

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