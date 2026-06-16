На виниловые обои больше не смотрю: вот идеальный материал — скроет неровности и круче венецианской штукатурки

Виниловые обои постепенно сдают позиции. На смену приходит материал, который дизайнеры называют одним из самых перспективных за последние годы. Речь о жидких обоях, и в их пользу есть серьёзные аргументы.

Что такое жидкие обои на самом деле? Это смесь натуральных компонентов: мраморной крошки, цветных песков, хлопковых или шёлковых волокон, скреплённых специальным клеем. Материал продаётся в виде сухого порошка, который разводится водой. По консистенции напоминает густую сметану, наносится шпателем.

Пять преимуществ, которые заставляют пересмотреть выбор:

Первое — идеальное выравнивание. Жидкие обои скрывают трещины, вмятины и перепады высоты до 1 сантиметра. Вам не нужно тратить деньги на шпаклёвку и шлифовку. Материал сам заполняет дефекты.

Второе — бесшовное покрытие. Никаких стыков и расхождения полотен на стыках. Стена выглядит как монолитное полотно, что визуально расширяет пространство.

Третье — звукоизоляция. Пористая структура гасит шум соседей и уличные звуки. В спальне с жидкими обоями спится заметно тише, чем в комнате с обычными бумажными.

Четвертое — ремонтопригодность. Повредили участок стены? Не нужно переклеивать всё полотно. Смочите повреждённый фрагмент водой, снимите мягким шпателем, нанесите новый слой. Через час разница будет незаметна.

Пятое — экологичность. Состав без токсичных веществ и синтетических смол. Подходит для детских комнат и спален аллергиков.

О чём умалчивают продавцы. Жидкие обои не терпят влажности. В ванной или на кухне они быстро теряют вид, набухают и отслаиваются.

Стоимость квадратного метра выше, чем у средних виниловых обоев. Но с учётом экономии на выравнивании стен итоговая цена ремонта оказывается сопоставима.

Уход — только сухой. Пылесосить с мягкой насадкой или протирать сухой тряпкой. Влажная уборка запрещена.

Как не ошибиться с выбором. Берите шёлковые составы: они износостойкие и не выцветают на солнце. Хлопковые мягче, но на них видна каждая царапина.

Для прихожих и коридоров лучше выбрать комбинированный вариант: добавить в смесь больше латексного связующего. Тогда поверхность станет плотнее и устойчивее к случайным касаниям.

В спальне и гостиной используйте мелкозернистые составы. Крупная мраморная крошка выглядит эффектно, но на ощупь напоминает наждачную бумагу.

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