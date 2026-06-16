Министр транспорта Коми Николай Соколов проинспектировал ход ремонтных работ на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск

Фото Министерства транспорта Республики Коми

На всех участках подрядчики укладываются в график, завершение планируется на август 2026–2027 годов. Об этом сообщает Минтраспорта региона.

В селе Вольдино специалисты ведут замену водопропускных труб на отрезке длиной 1,93 километра. Сейчас укрепляют входные и выходные оголовки габионами, заполняют конструкцию щебнем. Материалы заготовлены на 80%, монтаж труб выполнен на 87%. Работы здесь завершат к 31 августа 2027 года.

В деревне Кырныша ремонтируют участок с 238-го по 239-й километр (0,744 км). Подрядчик занимается восстановлением полотна, монтажом бордюров и обочин, устройством тротуаров и освещения. Также здесь установят остановочный павильон, посадочную площадку, дорожные знаки, разметку и сигнальные столбики. На объекте задействовано 5 единиц техники. Устройство основания практически завершено, ведётся установка бортовых камней. Окончание ремонта ожидается 31 августа 2026 года.

Министр отметил, что подрядные организации не нарушают сроков и работают в штатном режиме.

«Ремонт данных объектов планируется завершить в августе», — подчеркнул Соколов.

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Коми приведут в порядок 113,1 километра региональных трасс, смонтируют 5,2 километра линий освещения, обустроят 13,2 километра тротуаров и отремонтируют 7 мостовых сооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава Коми потребовал найти деньги на ремонт дорог к школам.