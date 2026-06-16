Глава Коми поручил усилить патриотическое воспитание после того, как дети повредили инсталляцию ко Дню Победы в Сыктывкаре

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Поручение прозвучало на заседании республиканского правительства. Об этом сообщает пресс-служба Главы региона.

Руководитель субъекта подчеркнул, что школьникам и подросткам необходимо системно и доступно доносить историческую правду, рассказывать о подвигах предков и героических страницах прошлого и настоящего страны. По его словам, молодёжь должна уважать символы Великой Победы, а не использовать мемориальные объекты для игр.

Гольдштейн отметил, что воспитательная работа — зона ответственности не только профильных ведомств, но и всех структур, взаимодействующих с детьми, включая муниципальные власти. Усилить её необходимо не только в период учёбы, но и в летние каникулы — в оздоровительных лагерях и на досуговых площадках.

Поводом для жёсткого поручения стал инцидент, произошедший 18 апреля. Как сообщили в региональном управлении МВД, трое детей 2017 года рождения забрались на конструкцию, смонтированную у городского бассейна Сыктывкара к 9 Мая. Правоохранители зафиксировали повреждения инсталляции — предположительно, от того, что несовершеннолетние бегали и прыгали по ней. В возбуждении уголовного дела отказали, с нарушителями провели профилактические беседы.

Напомним, ранее сообщалось, что Гольдштейн поручил оснастить проекционными «зебрами» все пешеходные переходы в Коми.