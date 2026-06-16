300 тысяч на семью: как в Коми работает региональный материнский капитал

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При этом воспользоваться средствами успели уже 950 родителей. Сумма выплаты с 2024 года зафиксирована на отметке 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Минсоцтруд региона.

Как пояснили в ведомстве, данный вид поддержки финансируется сугубо из региональной казны и действует с 2011 года. Он назначается без учёта доходов, независимо от возраста родителей и длительности проживания в республике. И.о. главы ведомства Татьяна Майкова подчеркнула, что программа встроена в нацпроект «Семья», инициированный президентом Владимиром Путиным, а глава региона Ростислав Гольдштейн держит эту тему на постоянном контроле.

На реализацию программы с начала года из бюджета Коми перечислено порядка 99 миллионов рублей.

В настоящее время держателям сертификатов доступно свыше десятка вариантов траты средств, и этот список пополняется с учётом обратной связи от граждан. Например, с прошлого года разрешено направлять капитал на покупку земли под строительство собственного жилья.

Статистика ведомства показывает: приоритетным направлением остаётся приобретение или ремонт жилья. Также деньги идут на детское образование, медицинские услуги, покупку автомобилей и участков.

Не теряет актуальности возможность ежегодно снимать до 50 тысяч рублей на повседневные расходы: оплату ЖКХ, налогов, детсада, отдыха и страховых полисов. Отдельный пункт — подготовка ребят к школьным занятиям.

Напомним, ранее сообщалось, что в предстоящем учебном году в школы Коми придёт около 200 начинающих педагогов.