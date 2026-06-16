"Тайга Групп" модернизирует картоноделательную машину на Сыктывкарском ЛПК для расширения выпуска упаковочного картона

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ООО "Тайга Групп" объявляет о масштабном проекте модернизации картоноделательной машины (КДМ-21) на Сыктывкарском ЛПК. Запуск обновлённого производства намечен на конец 2028 – начало 2029 года.



Модернизация позволит предприятию освоить выпуск трёхслойного картона с мелованным покрытием. Благодаря этому СЛПК качественно трансформирует ассортимент продукции для потребительской упаковки и полиграфии. Замена двухслойных картонов высоких граммажей на трёхслойные позволит предприятию предложить рынку материал меньшего веса, но с отличными показателями жёсткости. Новое качество картона даст покупателям заметное экономическое преимущество и повысит конкурентоспособность продукции на рынке.





СЛПК продолжит развивать действующие бренды потребительских картонов (KomiPak, KomiBase Lux, KomiBase Aseptic), а также выйдет в новый для компании сегмент коробочных картонов. Новым продуктом в этом сегменте станет KomiPrint Lux – высококачественный аналог европейских марок класса GC-2, востребованный в производстве складной упаковки и премиальной полиграфии.



Проект модернизации включает два основных технологических направления. Первое – переход на производство трёхслойного картона. Значительная часть инвестиций на этом этапе будет направлена на модернизацию КДМ-21: запланирована замена напорных ящиков для верхнего и нижнего слоёв, а также установка формера и третьего сеточного стола для формирования среднего слоя, обновление прессовой части и клеильного пресса. Эти изменения позволят задавать свой состав волокна для каждого слоя и серьёзно улучшат физико-механические свойства материала: картон станет более жёстким и пухлым, улучшится стабильность линейных размеров. Для переработчиков это критически важно: от этих параметров напрямую зависят стабильность работы высокоскоростных упаковочных линий и премиальный внешний вид готовой тары.





Второе направление проекта – производство мелованного картона. Картоноделательная машина будет оснащена новой меловальной установкой с шириной полотна 6,3 метра. Установка позволит наносить один или два слоя покрытия прямо в процессе производства. Мелование заметно улучшит гладкость поверхности, добавит глянец и белизну картона, обеспечит безупречное качество оттиска и точную цветопередачу при печати. Для реализации этого этапа на СЛПК оборудуют отдельный цех по подготовке меловальной пасты ("меловальную кухню"), а финальный цикл обработки усилят новым продольно-резательным станком и современной транспортно-упаковочной линией.

— Мы видим устойчивый запрос на современные упаковочные материалы российского производства. Наша задача – предложить рынку более широкий ассортимент картона для разных задач, сохранив при этом неизменно высокое качество. Для клиентов это означает больше возможностей выбора, стабильность поставок и доступ к продукту, который по своим характеристикам сопоставим с лучшими мировыми аналогами, – отмечает исполнительный директор ООО "Тайга Групп" Тигран Саакян. – В частности, мы рассчитываем расширить предложение для производителей асептической упаковки для напитков и молочной продукции во всех форматах, от 0,2 до 2 литров. Запуск обновлённого производства позволит российским переработчикам существенно снизить зависимость от внешних поставок в ключевых сегментах и уверенно планировать долгосрочные проекты. В итоге выигрывает и конечный покупатель, который получит привычные продукты в ещё более качественной, прочной и надёжной упаковке.