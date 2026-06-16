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"Тайга Групп" модернизирует картоноделательную машину на Сыктывкарском ЛПК для расширения выпуска упаковочного картона

"Тайга Групп" модернизирует картоноделательную машину на Сыктывкарском ЛПК для расширения выпуска упаковочного картонаФото из архива редакции

ООО "Тайга Групп" объявляет о масштабном проекте модернизации картоноделательной машины (КДМ-21) на Сыктывкарском ЛПК. Запуск обновлённого производства намечен на конец 2028 – начало 2029 года. 
 
Модернизация позволит предприятию освоить выпуск трёхслойного картона с мелованным покрытием. Благодаря этому СЛПК качественно трансформирует ассортимент продукции для потребительской упаковки и полиграфии. Замена двухслойных картонов высоких граммажей на трёхслойные позволит предприятию предложить рынку материал меньшего веса, но с отличными показателями жёсткости. Новое качество картона даст покупателям заметное экономическое преимущество и повысит конкурентоспособность продукции на рынке. 

 
СЛПК продолжит развивать действующие бренды потребительских картонов (KomiPak, KomiBase Lux, KomiBase Aseptic), а также выйдет в новый для компании сегмент коробочных картонов. Новым продуктом в этом сегменте станет KomiPrint Lux – высококачественный аналог европейских марок класса GC-2, востребованный в производстве складной упаковки и премиальной полиграфии. 
 
Проект модернизации включает два основных технологических направления. Первое – переход на производство трёхслойного картона. Значительная часть инвестиций на этом этапе будет направлена на модернизацию КДМ-21: запланирована замена напорных ящиков для верхнего и нижнего слоёв, а также установка формера и третьего сеточного стола для формирования среднего слоя, обновление прессовой части и клеильного пресса. Эти изменения позволят задавать свой состав волокна для каждого слоя и серьёзно улучшат физико-механические свойства материала: картон станет более жёстким и пухлым, улучшится стабильность линейных размеров. Для переработчиков это критически важно: от этих параметров напрямую зависят стабильность работы высокоскоростных упаковочных линий и премиальный внешний вид готовой тары. 

 
Второе направление проекта – производство мелованного картона. Картоноделательная машина будет оснащена новой меловальной установкой с шириной полотна 6,3 метра. Установка позволит наносить один или два слоя покрытия прямо в процессе производства. Мелование заметно улучшит гладкость поверхности, добавит глянец и белизну картона, обеспечит безупречное качество оттиска и точную цветопередачу при печати. Для реализации этого этапа на СЛПК оборудуют отдельный цех по подготовке меловальной пасты ("меловальную кухню"), а финальный цикл обработки усилят новым продольно-резательным станком и современной транспортно-упаковочной линией. 

— Мы видим устойчивый запрос на современные упаковочные материалы российского производства. Наша задача – предложить рынку более широкий ассортимент картона для разных задач, сохранив при этом неизменно высокое качество. Для клиентов это означает больше возможностей выбора, стабильность поставок и доступ к продукту, который по своим характеристикам сопоставим с лучшими мировыми аналогами, – отмечает исполнительный директор ООО "Тайга Групп" Тигран Саакян. – В частности, мы рассчитываем расширить предложение для производителей асептической упаковки для напитков и молочной продукции во всех форматах, от 0,2 до 2 литров. Запуск обновлённого производства позволит российским переработчикам существенно снизить зависимость от внешних поставок в ключевых сегментах и уверенно планировать долгосрочные проекты. В итоге выигрывает и конечный покупатель, который получит привычные продукты в ещё более качественной, прочной и надёжной упаковке. 

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