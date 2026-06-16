Клумбы из колес уже прошлый век, в ход идут стеклянные банки: получаю прекрасный декор за копейки
- 20:07 16 июня
- Иван Скоробогатов
Клумбы из покрышек — пережиток прошлого. Новый тренд в ландшафтном дизайне оказался у вас на кухне. Обычные стеклянные банки работают не хуже дорогих кашпо, а стоят копейки.
Пять идей, которые превратят банку в садовый декор.
Подвесной фонарь. Поместите внутрь светодиодную гирлянду на батарейках. Вечером сад наполнится мягким рассеянным светом. Оптимальный объём — 0,5 литра. Лампы накаливания не используйте: они перегревают стекло.
Кашпо для суккулентов. Дренажных отверстий в банке нет, но это не проблема. Насыпьте на дно 2-3 сантиметра керамзита. Суккуленты, хлорофитум и замиокулькас спокойно переносят лёгкое переувлажнение. В такой таре они растут не хуже, чем в керамике.
Укоренитель для черенков. Прозрачное стекло пропускает больше света, поэтому корни появляются быстрее. Фиалки и традесканции в банке дают корни активнее, чем в тёмной посуде. Меняйте воду раз в три дня — и застой не грозит.
Свеча из огарков. Растопите старые свечи, добавьте фитиль и кофейные зёрна для аромата. Важное условие: используйте только толстостенные банки из-под консервации. Тонкое стекло трескается от нагрева.
Бордюр для клумбы. Вкопайте банки горлышками вниз по краю грядки. Получается аккуратный контур, который не даёт почве осыпаться. Широкие банки с петунией расставьте вдоль дорожек — выглядит как осознанное ландшафтное решение.
Как превратить банку в стильный элемент декора:
- Оберните стекло джутовой верёвкой или кружевом. Зафиксируйте горячим клеем. Получается модный деревенский стиль.
- Покрасьте аэрозолем через трафарет. Два тонких слоя с промежуточной сушкой в 15 минут — и подтёков не будет.
- Для городского интерьера используйте матовую краску. Банка превращается в вазу или органайзер.
Главные ошибки новичков:
Первая — тонкое стекло для свечей. Лопнет от первой же капли воска. Вторая — забывают про дренаж для суккулентов. Без керамзита корни загнивают за неделю. Третья — ставят банки на голую землю. Используйте подставки или камни, чтобы не собиралась грязь.
Итог: стеклянная банка — это не мусор, а материал для декора. Один вечер работы — и обычная тара превращается в фонарь, кашпо или бордюр. Сезон за сезоном они будут радовать глаз, не требуя вложений.
Ранее мы писали:
- Полы можно не мыть неделями: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало
- Гольдштейн поручил оснастить проекционными «зебрами» все пешеходные переходы в Коми
- Яйца выбираем только так: хитрость, которую знают лишь продавцы – 2 полезнейших лайфхака
- Наконец-то решил проблемы с нагаром и жиром на сковородах. Помог лайфхак "2 кусочка" из советского журнала
- Замешиваем 1 таблетку в шампунь: корни волос чистые по 5 дней – копеечное средство вернет объем и свежесть в летнюю жару
- "Дорогой ремонт" на даче больше не в моде: почему богатые отказываются от мрамора, позолоты и "как в Европе"
- Намазала советской мазью ствол яблони и вишни – муравьи носа не показывают: про тлю забыли
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.