Клумбы из колес уже прошлый век, в ход идут стеклянные банки: получаю прекрасный декор за копейки

Фото из архива "ПроГорода"

Клумбы из покрышек — пережиток прошлого. Новый тренд в ландшафтном дизайне оказался у вас на кухне. Обычные стеклянные банки работают не хуже дорогих кашпо, а стоят копейки.

Пять идей, которые превратят банку в садовый декор.

Подвесной фонарь. Поместите внутрь светодиодную гирлянду на батарейках. Вечером сад наполнится мягким рассеянным светом. Оптимальный объём — 0,5 литра. Лампы накаливания не используйте: они перегревают стекло.

Кашпо для суккулентов. Дренажных отверстий в банке нет, но это не проблема. Насыпьте на дно 2-3 сантиметра керамзита. Суккуленты, хлорофитум и замиокулькас спокойно переносят лёгкое переувлажнение. В такой таре они растут не хуже, чем в керамике.

Укоренитель для черенков. Прозрачное стекло пропускает больше света, поэтому корни появляются быстрее. Фиалки и традесканции в банке дают корни активнее, чем в тёмной посуде. Меняйте воду раз в три дня — и застой не грозит.

Свеча из огарков. Растопите старые свечи, добавьте фитиль и кофейные зёрна для аромата. Важное условие: используйте только толстостенные банки из-под консервации. Тонкое стекло трескается от нагрева.

Бордюр для клумбы. Вкопайте банки горлышками вниз по краю грядки. Получается аккуратный контур, который не даёт почве осыпаться. Широкие банки с петунией расставьте вдоль дорожек — выглядит как осознанное ландшафтное решение.

Как превратить банку в стильный элемент декора:

Оберните стекло джутовой верёвкой или кружевом. Зафиксируйте горячим клеем. Получается модный деревенский стиль.

Покрасьте аэрозолем через трафарет. Два тонких слоя с промежуточной сушкой в 15 минут — и подтёков не будет.

Для городского интерьера используйте матовую краску. Банка превращается в вазу или органайзер.

Главные ошибки новичков:

Первая — тонкое стекло для свечей. Лопнет от первой же капли воска. Вторая — забывают про дренаж для суккулентов. Без керамзита корни загнивают за неделю. Третья — ставят банки на голую землю. Используйте подставки или камни, чтобы не собиралась грязь.

Итог: стеклянная банка — это не мусор, а материал для декора. Один вечер работы — и обычная тара превращается в фонарь, кашпо или бордюр. Сезон за сезоном они будут радовать глаз, не требуя вложений.

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