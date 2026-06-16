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Хватит везде стелить советский ламинат: 3 современных покрытия, которые выглядят дороже и служат дольше

Хватит везде стелить советский ламинат: 3 современных покрытия, которые выглядят дороже и служат дольшеФото из архива "ПроГорода"

Ламинат сдаёт позиции. В 2026 году дизайнеры всё чаще отказываются от него: он боится воды, начинает скрипеть со временем, а бюджетные варианты быстро теряют вид. На смену приходят покрытия, которые монтируются за день прямо на старый пол — без пыли, демонтажа и вызова мастеров.

ПВХ плитка — главный хит сезона. Она имитирует дерево, камень или бетон, но при этом не боится влаги и ударов. Замковая система собирается как пазл без клея, а резать плитку можно обычным строительным ножом. Монтируется прямо на линолеум, плитку или фанеру. Важный нюанс: перепады высоты более 3 мм на два метра могут разорвать замки. Перед укладкой проверьте уровень и при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь.

Рулонный ковролин — для тех, кто хочет тепла и тишины. Он скрывает мелкие дефекты основания, не требуя идеального выравнивания. Перед монтажом рулон должен отлежаться 12 часов, чтобы расправиться. Фиксируется по периметру скотчем или прижимается плинтусом. В комнатах с тяжёлой мебелью может держаться вообще без крепления. Выбирайте варианты с плотным ворсом и каучуковой основой: они дольше служат и меньше пачкаются.

Модульная ковровая плитка — апгрейд для перфекционистов. Отдельные квадраты укладываются как мозаика, позволяя комбинировать цвета и создавать уникальные узоры. Главный плюс: если один элемент испорчен, его заменяют, не трогая всего пола. Это спасение для помещений с высокой проходимостью. Совет: берите с запасом 5-10%, поскольку нужный оттенок могут снять с производства.

Общие правила для любого покрытия: пол должен быть чистым и обеспыленным. Если основание пылит, обработайте его грунтовкой. Все материалы перед укладкой выдержите в помещении 12 часов для адаптации к температуре и влажности.

Честно о минусах: ПВХ плитка боится точечных ударов — оснастите ножки мебели накладками. Ковролин и ковровая плитка требуют регулярной чистки пылесосом раз в неделю и влажной обработки раз в 3-6 месяцев. Пятна удаляйте сразу, не давая им впитаться. При правильном уходе любое из этих покрытий прослужит 10-15 лет без потери вида.

Итог: хотите преобразить комнату за выходные без строительного хаоса? Забудьте про ламинат. ПВХ плитка, ковролин или ковровая плитка решают задачу быстрее, чище и часто дешевле. Один день работы — и пол выглядит так, будто вы наняли дизайнера за миллион.

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