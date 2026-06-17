Главные тренды в прическах на лето-2026: мягкие текстуры и возвращение объема
- 03:03 17 июня
- Иван Скоробогатов
Лето-2026 переворачивает представления об идеальной причёске. На смену выверенным укладкам приходят живые текстуры и мягкое движение волос. Главный тренд сезона — причёски, которые выглядят так, будто на них потратили не больше пяти минут. Стилисты единодушны: графичные линии уступают место естественности.
Первый тренд — живые слои вместо идеально ровного среза. Классический боб с резкими линиями уходит в прошлое. В моде многослойные стрижки, естественный объём и подвижность. Топ запросов этого лета: шегги, удлинённый боб со слоями, воздушное пикси и мягкие каскадные слои вокруг лица. Главный плюс: они не требуют ежедневной укладки и плавно отрастают, сохраняя опрятный вид до трёх месяцев.
Второй тренд — эффект незавершённой укладки. Глянцевые волосок к волоску прически уступают место текстурным волнам. Вместо лака сильной фиксации используйте лёгкие спреи и увлажняющие кремы. Нанесите средство на влажные пряди, слегка сожмите руками и дайте высохнуть самостоятельно. Сухой текстурирующий спрей на корни добавит объёма, но оставит волосы живыми.
Третий тренд — C-curl, мягкое закручивание концов внутрь. Это идеальный компромисс между повседневной и вечерней укладкой. Эффект особенно хорош на каре и длинных слоях. Для создания используйте круглую щётку большого диаметра или фен-стайлер. Лёгкий мусс перед сушкой закрепит форму на весь день.
Четвёртый тренд — возвращение чёлки. В моде слегка гранжевые, рваные варианты с прядями разной длины. Чёлка не требует идеальной укладки. Наоборот, лёгкая растрепанность делает образ только круче. Подходит любому типу лица, особенно если облегчить густоту филировкой.
Пятый тренд — микрокосы и тонкие плетения. Никакой сложной симметрии. Вплетайте две тонкие косички у лица в распущенные волосы или небрежные пучки. Зафиксируйте прозрачными силиконовыми колечками. Это добавляет расслабленного бохо-шика за секунду.
Шестой тренд — аксессуары из 90-х. Заколки-крабы снова в моде. Чем крупнее, тем стильнее. Соберите волосы небрежно, выпустив несколько прядей у лица. Образ должен казаться созданным за секунду перед выходом. Идеальное летнее решение.
Седьмой тренд — тёплые оттенки в окрашивании. Холодные идеальные тона уступают место многомерным, выгоревшим на солнце цветам. Волосы должны выглядеть натурально и тепло. Главный запрос сезона — эффект естественного выгорания.
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