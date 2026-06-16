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Обеспечение жильём детей-сирот остаётся одной из ключевых задач социальной политики Коми

Обеспечение жильём детей-сирот остаётся одной из ключевых задач социальной политики Комифото Республика Коми

Об этом заявил Ростислав Гольдштейн на заседании Координационного совещания по правопорядку. В повестку был включён вопрос реализации государственных гарантий по предоставлению квартир данной категории граждан. Об этом сообщает правительство региона.

Как подчеркнул руководитель субъекта, тема имеет не только социальное, но и правовое измерение, поэтому органы власти держат её на особом контроле. С докладами выступили и.о. министра строительства и ЖКХ Анастасия Пихней и и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних прокуратуры Коми Елена Кузьмина.

В регионе действует программа поэтапного погашения накопленной задолженности по жилищным сертификатам и квартирам для сирот. В настоящее время в очереди на получение жилья числятся 2026 человек.

По итогам обсуждения Гольдштейн поручил правительству подготовить предложения по корректировке отраслевой региональной программы.

Напомним, ранее сообщалось, что в предстоящем учебном году в школы Коми придут около 200 начинающих педагогов.

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