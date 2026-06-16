Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 5 месяцев 2026 года
- 16:00 16 июня
- astakhovaxenia
Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
"В мае Сбер заработал 169,4 миллиарда рублей чистой прибыли, показав рост на 20,5% г/г. Рентабельность капитала составила 22,1%.
В кредитовании происходит восстановление спроса со стороны частных клиентов во всех сегментах. Объём розничного портфеля вырос на 0,9% до 19,5 триллионов рублей, при этом впервые за долгое время выдачи потребительских кредитов сравнялись с выдачами ипотеки. Совокупные средства клиентов выросли на 0,2% в реальном выражении за месяц.
Новый этап эволюции банкинга — AI-native banking, где ИИ пронизывает всю архитектуру финансов, выходя далеко за рамки классического финтеха с его платежами и мобильными сервисами. Системное внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет автоматизировать ключевые процессы банка и повышать производительность труда. За 5 месяцев 2026 года чистая прибыль Банка выросла на 21,1% г/г до 827,2 миллиардов рублей при рентабельности капитала 23,2%. Отношение операционных расходов к доходам улучшилось и составило 26,1% за аналогичный период.
|
Наши клиенты
|
110,5 миллионов
|
87,4 миллионов
|
22,0 миллионов
|
3,5 миллионов
|
Активные клиенты —
|
Активные ежемесячные пользователи СберБанк Онлайн и СберKids
|
Пользователи подписки СберПрайм
|
Активные
Количество активных розничных клиентов составило 110,5 миллионов человек.
Число активных корпоративных клиентов выросло на 1,1% за месяц и составляет 3,5 миллионов компаний.
Сбер представил новую партнёрскую программу для крупных клиентов на базе Сбер2В, которая объединяет экспертизу банка, передовые ИИ-решения и отраслевой опыт для создания комплексных решений для бизнеса.
Совокупное количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) и мобильного приложения СберKids выросло за месяц на 0,2 миллиона и составило 87,4 миллионов.
Число активных ежемесячных (MAU) пользователей СберБанк Онлайн (app + web) составило 84,5 миллионов человек, а ежедневно им пользуются 41,9 миллионов клиентов. Показатель DAU/MAU находится на уровне 50%.
Число активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберKids выросло на 0,3 миллионов за месяц до 2,9 миллионов человек.
Детям от 6 до 13 лет стал доступен собственный аккаунт СберID, который предоставляет доступ к подходящему по возрасту контенту и сервисам Сбера и партнеров.
Количество участников программы лояльности СберСпасибо увеличилось на 0,4 миллиона за месяц или на 2,6 миллионов с начала года, достигнув 103,1 миллионов клиентов.
Число подписчиков СберПрайм составило 22,0 миллионов человек.
|
в миллиардах рублей, если не указано иное
|
май 2026
|
изменение
|
изменение
|
Кредиты юридическим лицам до резервов
|
30 841
|
-0,9%
|
1,3%
|
Кредиты физическим лицам до резервов
|
19 536
|
0,9%
|
3,9%
|
Средства юридических лиц
|
12 599
|
2,3%
|
2,6%
|
Средства физических лиц
|
33 912
|
-1,1%
|
2,6%
Розничный кредитный портфель вырос на 0,9% за месяц или на 4,0% с начала года (без учета секьюритизации потребительских кредитов) и превысил 19,5 триллионов рублей. В мае Сбер выдал 524 миллиардов рублей кредитов.
Портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц или на 5,1% с начала года до 13,0 триллионов рублей.
За месяц банк выдал 230 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Кредитование по рыночным программам выросло более чем в 3,3 раза г/г и составило 87 миллиардов рублей.
Портфель потребительских кредитов за месяц вырос на 1,2% или на 1,0% с начала года (без учета секьюритизации), составив 3,3 триллионов рублей.
В мае объём выдач потребительских кредитов впервые с начала года достиг уровня ипотечного кредитования, составив 228 миллиардов рублей.
Портфель кредитных карт увеличился на 0,8% за месяц или на 1,2% с начала года до 2,5 триллионов рублей.
Портфель автокредитов вырос на 2,9% за месяц или на 11,1% с начала года и составил 0,8 триллионов рублей.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,2% с начала года (без учета валютной переоценки) до 30,8 триллионов рублей. За месяц портфель снизился на 0,4% (без учета валютной переоценки) вследствие погашений кредитов ряда крупных клиентов.
За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 1,6 триллионов рублей.
Благодаря внедрению ИИ в кредитование корпоративных клиентов каждая вторая кредитная сделка для среднего и крупного бизнеса проходит полностью автономно. Портфель таких кредитов превысил 6 триллионов рублей.
Качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности практически не изменилась за месяц и составила 2,9% (+0,1 пп м/м).
Средства физических лиц выросли на 3,0% с начала года (без учета валютной переоценки) до 33,9 триллионов рублей. За месяц снижение в реальном выражении составило 0,9% за счет высокой базы прошлого месяца, связанной с переносом зарплат и социальных выплат населения на конец апреля.
Средства юридических лиц увеличились на 3,2% за месяц или на 4,1% с начала года без учета валютной переоценки и составили 12,6 триллионов рублей.
|
Ключевые показатели эффективности за 5М 2026
|
827,2 миллиардов рублей
|
23,2%
|
1,5%
|
26,1%
|
Чистая прибыль
|
Рентабельность
|
Стоимость риска1
|
Отношение операционных расходов к доходам
|
в миллиардах рублей, если не указано иное
|
5М 2026
|
май 2026
|
изменение 5М 2026 / 5М 2025
|
изменение май 2026 / май 2025
|
Чистые процентные доходы
|
1 479,6
|
325,6
|
24,8%
|
34,1%
|
Чистые комиссионные доходы
|
286,2
|
60,9
|
-1,0%
|
-2,8%
|
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости2
|
-258,7
|
-46,9
|
2,0х
|
-1,7%
|
Операционные расходы
|
-481,4
|
-104,8
|
14,6%
|
13,5%
|
Прибыль до налога на прибыль
|
1 102,1
|
236,2
|
27,3%
|
32,6%
|
Чистая прибыль
|
827,2
|
169,4
|
21,1%
|
20,5%
Чистые процентные доходы за 5 месяцев 2026 г. выросли на 24,8% г/г до 1 479,6 миллиардов рублей на фоне увеличения объема работающих активов. В мае рост данного показателя составил 34,1% г/г.
Чистые комиссионные доходы снизились на 1,0% г/г за 5 месяцев 2026 г. до 286,2 миллиардов рублей. В мае снижение составило 2,8% г/г.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 258,7 миллиардов рублей за 5 месяцев 2026 г. и 46,9 миллиардов рублей за май.
Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 5 месяцев 2026 г. против 1,3% за аналогичный период прошлого года. В мае этот показатель составил 1,6% (1,7% годом ранее).
Операционные расходы выросли на 14,6% г/г за 5 месяцев 2026 г. до 481,4 миллиардов рублей. В мае рост данного показателя замедлился до 13,5% г/г.
Отношение расходов к доходам составило 26,1% за 5 месяцев 2026 г.
Чистая прибыль Сбера выросла на 21,1% г/г за 5 месяцев 2026 г. до 827,2 миллиардов рублей при рентабельности капитала в 23,2%. В мае Сбер заработал 169,4 миллиардов рублей чистой прибыли (+20,5% г/г), рентабельность капитала составила 22,1%.
|
в миллиардах рублей, если не указано иное
|
1 июня 20263
|
изменение
|
изменение
|
Базовый капитал
|
7 124
|
0,5%
|
7,4%
|
Основной капитал
|
7 274
|
0,5%
|
7,3%
|
Общий капитал
|
8 535
|
2,7%
|
11,0%
|
Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4,5%
|
12,0%
|
-0,2 пп
|
0,4 пп
|
Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6,0%
|
12,3%
|
-0,1 пп
|
0,4 пп
|
Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8,0%
|
14,4%
|
0,1 пп
|
0,9 пп
Базовый и основной капитал увеличились за месяц на 0,5% и составили на 1 июня 2026 г. 7,1 триллионов рублей и 7,3 триллионов рублей соответственно. Рост обусловлен завершением независимого аудита нематериальных активов, относящихся к критической информационной инфраструктуре, для применения постепенного вычета из капитала согласно решению Банка России. Общий капитал составил 8,5 триллионов рублей, показав рост на 2,7% за месяц в основном за счет заработанной чистой прибыли.
Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,2 пп и на 0,1 пп за месяц на фоне роста активов и составили 12,0% и 12,3% соответственно.
Расчет нормативов базового и основного капитала не учитывает прибыль за январь-май 2026 г. до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 5 месяцев на нормативы составляет порядка 1,4 пп.
Коэффициент достаточности общего капитала увеличился на 0,1 пп за месяц до 14,4%.
1. Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов
2. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов
3. Оперативные данные, возможно ретроспективное обновление в следующем отчетном периоде
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