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Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 5 месяцев 2026 года

Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 5 месяцев 2026 годаФото Сбер

Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"В мае Сбер заработал 169,4 миллиарда рублей чистой прибыли, показав рост на 20,5% г/г. Рентабельность капитала составила 22,1%.

В кредитовании происходит восстановление спроса со стороны частных клиентов во всех сегментах. Объём розничного портфеля вырос на 0,9% до 19,5 триллионов рублей, при этом впервые за долгое время выдачи потребительских кредитов сравнялись с выдачами ипотеки. Совокупные средства клиентов выросли на 0,2% в реальном выражении за месяц.

Новый этап эволюции банкинга — AI-native banking, где ИИ пронизывает всю архитектуру финансов, выходя далеко за рамки классического финтеха с его платежами и мобильными сервисами. Системное внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет автоматизировать ключевые процессы банка и повышать производительность труда. За 5 месяцев 2026 года чистая прибыль Банка выросла на 21,1% г/г до 827,2 миллиардов рублей при рентабельности капитала 23,2%. Отношение операционных расходов к доходам улучшилось и составило 26,1% за аналогичный период.

Наши клиенты

110,5 миллионов

87,4 миллионов

22,0 миллионов

3,5 миллионов

Активные клиенты —
физические лица

Активные ежемесячные пользователи СберБанк Онлайн и СберKids

Пользователи подписки СберПрайм

Активные
корпоративные клиенты

Количество активных розничных клиентов составило 110,5 миллионов человек.

Число активных корпоративных клиентов выросло на 1,1% за месяц и составляет 3,5 миллионов компаний.

Сбер представил новую партнёрскую программу для крупных клиентов на базе Сбер2В, которая объединяет экспертизу банка, передовые ИИ-решения и отраслевой опыт для создания комплексных решений для бизнеса.

Совокупное количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) и мобильного приложения СберKids выросло за месяц на 0,2 миллиона и составило 87,4 миллионов.

Число активных ежемесячных (MAU) пользователей СберБанк Онлайн (app + web) составило 84,5 миллионов человек, а ежедневно им пользуются 41,9 миллионов клиентов. Показатель DAU/MAU находится на уровне 50%.   

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберKids выросло на 0,3 миллионов за месяц до 2,9 миллионов человек.

Детям от 6 до 13 лет стал доступен собственный аккаунт СберID, который предоставляет доступ к подходящему по возрасту контенту и сервисам Сбера и партнеров.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо увеличилось на 0,4 миллиона за месяц или на 2,6 миллионов с начала года, достигнув 103,1 миллионов клиентов.  

Число подписчиков СберПрайм составило 22,0 миллионов человек.

в миллиардах рублей, если не указано иное

май 2026

изменение
за май 2026

изменение
с начала года

Кредиты юридическим лицам до резервов

30 841

-0,9%

1,3%

Кредиты физическим лицам до резервов

19 536

0,9%

3,9%

Средства юридических лиц

12 599

2,3%

2,6%

Средства физических лиц

 33 912

-1,1%

2,6%

Розничный кредитный портфель вырос на 0,9% за месяц или на 4,0% с начала года (без учета секьюритизации потребительских кредитов) и превысил 19,5 триллионов рублей. В мае Сбер выдал 524 миллиардов рублей кредитов. 

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц или на 5,1% с начала года до 13,0 триллионов рублей.

За месяц банк выдал 230 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Кредитование по рыночным программам выросло более чем в 3,3 раза г/г и составило 87 миллиардов рублей.

Портфель потребительских кредитов за месяц вырос на 1,2% или на 1,0% с начала года (без учета секьюритизации), составив 3,3 триллионов рублей.

В мае объём выдач потребительских кредитов впервые с начала года достиг уровня ипотечного кредитования, составив 228 миллиардов рублей.

Портфель кредитных карт увеличился на 0,8% за месяц или на 1,2% с начала года до 2,5 триллионов рублей.

Портфель автокредитов вырос на 2,9% за месяц или на 11,1% с начала года и составил 0,8 триллионов рублей.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,2% с начала года (без учета валютной переоценки) до 30,8 триллионов рублей. За месяц портфель снизился на 0,4% (без учета валютной переоценки) вследствие погашений кредитов ряда крупных клиентов.

За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 1,6 триллионов рублей.

Благодаря внедрению ИИ в кредитование корпоративных клиентов каждая вторая кредитная сделка для среднего и крупного бизнеса проходит полностью автономно. Портфель таких кредитов превысил 6 триллионов рублей.

Качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности практически не изменилась за месяц и составила 2,9% (+0,1 пп м/м).

Средства физических лиц выросли на 3,0% с начала года (без учета валютной переоценки) до 33,9 триллионов рублей. За месяц снижение в реальном выражении составило 0,9% за счет высокой базы прошлого месяца, связанной с переносом зарплат и социальных выплат населения на конец апреля.

Средства юридических лиц увеличились на 3,2% за месяц или на 4,1% с начала года без учета валютной переоценки и составили 12,6 триллионов рублей.

Ключевые показатели эффективности за 5М 2026

827,2 миллиардов рублей

23,2%

1,5%

26,1%

Чистая прибыль

Рентабельность
капитала

Стоимость риска1

Отношение операционных расходов к доходам

 

в миллиардах рублей, если не указано иное

5М 2026

май 2026

изменение 5М 2026 / 5М 2025

изменение май 2026 / май 2025

Чистые процентные доходы

1 479,6

325,6

24,8%

34,1%

Чистые комиссионные доходы

286,2

60,9

-1,0%

-2,8%

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости2

-258,7

-46,9

2,0х

-1,7%

Операционные расходы

-481,4

-104,8

14,6%

13,5%

Прибыль до налога на прибыль

1 102,1

236,2

27,3%

32,6%

Чистая прибыль

827,2

169,4

21,1%

20,5%

Чистые процентные доходы за 5 месяцев 2026 г. выросли на 24,8% г/г до 1 479,6 миллиардов рублей на фоне увеличения объема работающих активов. В мае рост данного показателя составил 34,1% г/г.

Чистые комиссионные доходы снизились на 1,0% г/г за 5 месяцев 2026 г. до 286,2 миллиардов рублей. В мае снижение составило 2,8% г/г.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 258,7 миллиардов рублей за 5 месяцев 2026 г. и 46,9 миллиардов рублей за май.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 5 месяцев 2026 г. против 1,3% за аналогичный период прошлого года. В мае этот показатель составил 1,6% (1,7% годом ранее).

Операционные расходы выросли на 14,6% г/г за 5 месяцев 2026 г. до 481,4 миллиардов рублей. В мае рост данного показателя замедлился до 13,5% г/г.

Отношение расходов к доходам составило 26,1% за 5 месяцев 2026 г.

Чистая прибыль Сбера выросла на 21,1% г/г за 5 месяцев 2026 г. до 827,2 миллиардов рублей при рентабельности капитала в 23,2%. В мае Сбер заработал 169,4 миллиардов рублей чистой прибыли (+20,5% г/г), рентабельность капитала составила 22,1%.

в миллиардах рублей, если не указано иное

1 июня 20263

изменение
за май 2026

изменение
с начала года

Базовый капитал

7 124

0,5%

7,4%

Основной капитал

7 274

0,5%

7,3%

Общий капитал

8 535

2,7%

11,0%

Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4,5%

12,0%

-0,2 пп

0,4 пп

Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6,0%

12,3%

-0,1 пп

0,4 пп

Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8,0%

14,4%

0,1 пп

0,9 пп

Базовый и основной капитал увеличились за месяц на 0,5% и составили на 1 июня 2026 г. 7,1 триллионов рублей и 7,3 триллионов рублей соответственно. Рост обусловлен завершением независимого аудита нематериальных активов, относящихся к критической информационной инфраструктуре, для применения постепенного вычета из капитала согласно решению Банка России. Общий капитал составил 8,5 триллионов рублей, показав рост на 2,7% за месяц в основном за счет заработанной чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,2 пп и на 0,1 пп за месяц на фоне роста активов и составили 12,0% и 12,3% соответственно.

Расчет нормативов базового и основного капитала не учитывает прибыль за январь-май 2026 г. до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 5 месяцев на нормативы составляет порядка 1,4 пп.

Коэффициент достаточности общего капитала увеличился на 0,1 пп за месяц до 14,4%.

1. Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов

2. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов

3. Оперативные данные, возможно ретроспективное обновление в следующем отчетном периоде

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