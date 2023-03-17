Психолог Михаил Лабковский рассказал, как простить себя за прошлые ошибки

Психолог Михаил Лабковский вновь ответил на актуальный вопрос от одного из читателей его телеграм-канала. На этот раз эксперта спросили о чувстве вины, которое преследует многих долгие годы и прошлых ошибках, что не выходят из головы. По словам психолога, чувство вины прививается еще в детстве. Взрослые постоянно делают замечания и корят, говоря, как надо и не надо себя вести, по их мнению, или указывая, что дети их якобы позорят. Это приводит к тому, что в будущем люди постоянно испытывают вину и это чувство отравляет жизнь.

Как же от него избавиться? Дорогие, для этого нужно стать уверенным в себе человеком. То есть, перестать:

Ориентироваться на оценки со стороны других.

У неуверенного в себе человека нет какого-то чёткого мнения о себе самом — оно целиком и полностью зависит от того, как его оценивают другие. Перестать оглядываться на окружающих сложно, но возможно. Начните с мелочей: перестаньте спрашивать других, идёт вам эта вещь или нет, хорошо ли вы сделали отчёт или ещё есть, над чем поработать.

Сомневаться в своих словах и поступках.

Отпустите эти мысли: «может быть я кого-то обидел?», «наверное, не стоило этого говорить», «что же обо мне теперь подумают?», «может быть, я добавил кому-то проблем?». Сказали или сделали — значит, в тот момент вам так хотелось или казалось это правильным. Учитесь уважать свои чувства и желания.

Брать на себя ответственность.