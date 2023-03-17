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Психолог Михаил Лабковский рассказал, как простить себя за прошлые ошибки

Психолог Михаил Лабковский рассказал, как простить себя за прошлые ошибкиСкриншот из видео

Психолог Михаил Лабковский вновь ответил на актуальный вопрос от одного из читателей его телеграм-канала. На этот раз эксперта спросили о чувстве вины, которое преследует многих долгие годы и прошлых ошибках, что не выходят из головы.

По словам психолога, чувство вины прививается еще в детстве. Взрослые постоянно делают замечания и корят, говоря, как надо и не надо себя вести, по их мнению, или указывая, что дети их якобы позорят. Это приводит к тому, что в будущем люди постоянно испытывают вину и это чувство отравляет жизнь.

Как же от него избавиться? Дорогие, для этого нужно стать уверенным в себе человеком. То есть, перестать:

Ориентироваться на оценки со стороны других.

У неуверенного в себе человека нет какого-то чёткого мнения о себе самом — оно целиком и полностью зависит от того, как его оценивают другие. Перестать оглядываться на окружающих сложно, но возможно. Начните с мелочей: перестаньте спрашивать других, идёт вам эта вещь или нет, хорошо ли вы сделали отчёт или ещё есть, над чем поработать.

Сомневаться в своих словах и поступках.

Отпустите эти мысли: «может быть я кого-то обидел?», «наверное, не стоило этого говорить», «что же обо мне теперь подумают?», «может быть, я добавил кому-то проблем?». Сказали или сделали — значит, в тот момент вам так хотелось или казалось это правильным. Учитесь уважать свои чувства и желания.

Брать на себя ответственность.

Не за все, конечно — только за то, что находится вне вашей зоны ответственности. И еще старайтесь отслеживать, за что вы извиняетесь перед другими. Если за то, что вы никак изменить не можете, значит, пора прекращать это делать. Я уже говорил и не устану повторять: каждый человек заслуживает того, чтобы жить счастливо и свободно, не испытывая за себя ни вины, ни стыда. А начать нужно с самого главного — любви к себе.

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