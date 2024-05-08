Спортсмены Сыктывкара открыли лыжный сезон

фото из группы Сыктывкар. Онлайн

Жители столицы Коми решили 8 мая встать на лыжи. Причина – внезапный снегопад. Например, один из сыктывкарских лыжников не упустил возможности прокатиться на спортивном инвентаре, и открыл сезон. Напомним, лыжный сезон в Республике Коми был закрыт несколько недель назад.

На видеозаписи, которую опубликовали в интернете видно, как молодой спортсмен решил прокатиться по полям в районе лыжной базы “Динамо”. За одни сутки выпало столько снежного покрова в столице Коми, что позволила осуществить подобный перфоманс. Однако профессионал отметил, что для настоящей тренировки снега еще мало.

Стоит отметить, что завтра, 9 мая, синоптики прогнозируют мощный снегопад, чем был сегодня, а значит лыжников выйти на улицы Сыктывкара может еще больше.