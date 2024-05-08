"Пенсионный возраст, наконец, возвращают к отметке 55/60 лет": люди не могут поверить своему счастью

В условиях повышения пенсионного возраста, накопительная пенсия становится все более привлекательной для россиян, желающих обеспечить себе достойную старость. Несмотря на изменения в пенсионной системе, накопительная пенсия сохраняет свои преимущества, позволяя выйти на пенсию на 5-10 лет раньше и получать дополнительный источник дохода в старости.

Пенсионный эксперт Сергей Власов поясняет, что граждане, формирующие пенсионные накопления, могут получать выплаты при достижении 55 и 60 лет. Это связано с тем, что накопительная пенсия формируется из собственных взносов, которые инвестируются фондом. Для получения досрочной пенсии необходимо подать заявление в фонд, где хранятся накопления. Выплата будет производиться до назначения страховой пенсии, которая финансируется из государственного бюджета.