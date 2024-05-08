В Коми 27 ветеранов ВОВ получили выплату ко Дню Победы

Представитель Социального фонда России по республике Екатерина Удачина подчеркнула, что для ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрены различные социальные гарантии. Они включают пенсию, которая зависит от категории участника (инвалидность или старость), а также дополнительное материальное обеспечение. Например, инвалиды и участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, получают дополнительные 1000 рублей в месяц. Вдовы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, а также войны с Финляндией и Японией, получают 500 рублей. Ветераны, проходившие службу в воинских частях, учреждениях и военно-учебных заведениях, которые не входили в состав советской армии, и награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», также получают 500 рублей.