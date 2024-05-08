Роспотребнадзор нашел в одном из магазинов в Коми испорченный сыр

фото Роспотребнадзора по Коми

Сотрудники ведомства изъяли из ухтинского “Светофора” 40 килограмм молочного продукта. Благодаря государственной системе мониторинга за оборотом товаров “Честный знак” в ухтинском магазине ”Светофор” был выявлен сыр с истекшим сроком годности. После случившегося, специалисты регионального управления Роспотребнадзора начали в апреле этого года внеплановую проверку в отношении магазина.

В ходе проверочных мероприятий эта информация была подтверждена. Специалисты Роспотребнадзора выявили около 40 килограммов испорченного сыра.