Жителей Коми предупредили о новой схеме мошенников

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МВД предупреждает о мошеннической схеме с "фейковыми фотосессиями". Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало предупреждение о распространении мошеннической схемы, связанной с подставными фотографиям.

По данным Telegram-канала МВД Медиа, мошенники, выступая под видом начинающих фотографов, устанавливают контакт с моделями через социальные сети и предлагают свои услуги по выгодным условиям. Согласно этим условиям, модель должна оплатить только аренду студии.

После этого подстрекатели отправляют жертвам ссылки на веб-сайты "проверенных студий", где им предлагается выбрать время и дату фотосессии, оплатить аренду, а также оплатить услуги стилиста и реквизита.

Затем жертву направляют на другой веб-сайт, приписывая его к платежному сервису.