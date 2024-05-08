Жителей Коми предупредили о новой схеме мошенников
- 12:00 8 мая
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- Белла Лебедева
МВД предупреждает о мошеннической схеме с "фейковыми фотосессиями".
Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало предупреждение о распространении мошеннической схемы, связанной с подставными фотографиям.
По данным Telegram-канала МВД Медиа, мошенники, выступая под видом начинающих фотографов, устанавливают контакт с моделями через социальные сети и предлагают свои услуги по выгодным условиям. Согласно этим условиям, модель должна оплатить только аренду студии.
После этого подстрекатели отправляют жертвам ссылки на веб-сайты "проверенных студий", где им предлагается выбрать время и дату фотосессии, оплатить аренду, а также оплатить услуги стилиста и реквизита.
Затем жертву направляют на другой веб-сайт, приписывая его к платежному сервису.
Mодель, указав данные своей банковской карты, получает SMS-сообщение с подтверждением и одноразовым кодом, который злоумышленники просят ввести на мошенническом сайте. Таким образом, преступники получают доступ к необходимым им данным и снимают деньги с счета потерпевшего.