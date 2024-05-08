Стало известно, какие улицы Сыктывкара закроют в преддверии 9 мая

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Столичная мэрия составила график перекрытия улиц в честь Дня Победы. Столичная мэрия сообщила о плане временного перекрытия городских улиц в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Планируется, что перекрытие начнется с 8 утра до 5 вечера 9 мая.

В Сыктывкаре, участок Коммунистической улицы от Чернова до Интернациональной будет перекрыт с 7 утра до 12 дня для проведения торжественного возложения цветов. Также, участок Карла Маркса от дома № 212 до Коммунистической будет закрыт в этот же период времени. Участок Первомайской улицы от Бабушкина до Куратова будет перекрыт с 7 утра до 12 дня.

С 12 дня до 5 вечера участок Коммунистической улицы от Первомайской до Интернациональной будет закрыт, а с полуночи 9 мая до 9 утра 10 мая будет перекрыт участок Коммунистической улицы от Советской до Ленина.

Участок Ленина от Бабушкина до Куратова будет закрыт с 6 утра до 9 вечера для праздничных мероприятий. Участок Интернациональной улицы от Бабушкина до Куратова будет закрыт с 7 утра до 5 вечера для проведения эстафеты. Также, участок Бабушкина улицы от Ленина до Интернациональной и участок Куратова улицы от Ленина до Интернациональной будут закрыты в тот же период времени для проведения эстафеты.

Участок Коммунистической улицы от Интернациональной до Ленина будет закрыт с 7 утра до 9 вечера. Участок от дома №133 по Интернациональной в сторону дома №10 по Коммунистической будет закрыт с 8 вечера 8 мая до 9 вечера 9 мая для подготовки и проведения торжественных мероприятий.

Помимо этого, водителей также просят обратить внимание на ограничение движения на участке Коммунистической улицы от Советской до Кирова с полуночи до 5 вечера 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий в парке имени Кирова.