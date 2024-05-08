Жители Коми встретят День Победы под снегом

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На утро 8 мая города и районы республики были покрыты временным слоем снега, который продержится до 9 мая. Ранее ГУ МЧС по Коми предупредило о наступлении неблагоприятных погодных условий с 8 мая и объявило штормовое предупреждение. По сообщению ведомства в телеграмм-канале, непогода будет длиться до шести утра 9 мая.

Ожидается, что в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Ухтинском, Ижемском районах и в Сыктывкаре снег будет сильным (6 мм и более).

Согласно данным с 18:00 8 мая до 18:00 9 мая, в Усть-Цилемском, Удорском и Княжпогостском районах ожидается значительное количество снега (6 мм и более), а также возможно ухудшение видимости в осадках до 1000-500 м в отдельных районах.