Холода мешают продвигаться ледоходу на Печоре

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На реке Мезень наблюдается средний уровень ледохода. По информации Коми ЦГМС, на реке Вычегда у села Малая Кужба и у села Малая Слуда наблюдается формирование максимального уровня воды в рамках весеннего половодья, однако здесь уже отмечается спад уровней. Также на реках Летка, Луза, Вычегда, Сысола, Локчим, Вишера, Нившера, Вымь и Вашка преобладают спады воды.

Однако на реке Печора продолжается редкий ледоход от городского поселка Шердино (1200 км) до городского поселка Кырта (1077 км). Ниже этого участка подвижки льда наблюдаются до поселка Усть-Соплеск (1007 км), и на закраинах до городского поселка Усть-Уса (756 км).

В среднем и нижнем течении реки Ижма также продолжаются подвижки льда. На реке Вычегда у поселка Межог, на реке Вишера у села Лунь, на реке Сысола у поселка Первомайский и на реке Вашка у села Вендинга вода уже достигла поймы.

В ближайшие двое суток ожидается, что на реке Вишера у села Лунь уровень воды достигнет русла.