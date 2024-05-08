Сыктывкарцы смогут выбрасывать мусор "по-цивильному"
- 12:05 8 мая
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- Дарья Шучалина
В Сыктывкаре в течение этого года появятся необычного вида новые контейнерные площадки для сбора мусора. Власти столицы Коми выиграли на благое дело конкурсный отбор регионального уровня.
Об этом «Про Городу» рассказала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. Конкурс среди муниципальных образований проводило возглавляемое ею ведомство.
Мэрия нашего города оказалась в числе победителей.
- Сыктывкар получит субсидию в рамках региональной программы на оформление новых контейнерных площадок. Необычны они тем, что предусматривает прочное и долговечное деревянное исполнение, - пояснила министр.
По ее словам, баки на новых площадках будут установлены для всех видов мусора - на радость поклонникам раздельного сбора. Новички в этом деле не растеряются: там будет размещена информация о том, какие отходы в какой бак бросать.
- На каждой такой площадке будет представлен куар-код, ведущий на сайт с информацией - кто отвечает за обслуживание данного места сбора ТКО, - добавила Екатерина Киселевич.
Поддержка рублем муниципальных образований нацелена на эко-воспитание и повышение потребительской культуры населения, развитие системы сортировки мусора и преображение внешнего облика городской среды в части инфраструктуры ЖКХ.