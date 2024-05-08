Женщине из Прилузья потребовалась помощь спасателей
- 14:30 8 мая
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- Белла Лебедева
7 мая Приволжский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС получил вызов о срочной госпитализации женщины из деревни Калининская.
Спасатели немедленно отправились на место происшествия, чтобы помочь пострадавшей. Деревня была отрезана от основной территории из-за паводков, поэтому спасателям пришлось использовать лодку для эвакуации пациентки к карете скорой помощи.
Этот случай стал вторым в за последнее время, когда спасательный отряд оказывал помощь жителям удаленных населенных пунктов из-за наводнений. Недавно спасателям пришлось помочь женщине из села Черныш. Сейчас уровень воды в районе села значительно снизился.
Однако все еще существует необходимость в поддержке на других пяти переправах, расположенных в различных районах, таких как Сысольский и Сыктывдинский.