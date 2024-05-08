Сварите лимон и выпейте воду натощак: утром не узнаете себя в зеркале
- 11:04 8 мая
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- Служба новостей
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Начнем с того, что утро - это очень важная часть дня. Многие люди начинают свое утро с теплой лимонной воды, но есть способ улучшить этот ритуал. Вместо того, чтобы просто выдавить сок из лимона, можно проварить целый лимон в воде. Это позволит вам получить все питательные вещества, которые содержатся не только в соке, но и в мякоти и кожуре лимона, сообщает ngnovoros.ru.
Для приготовления этого напитка вам понадобится:
- 6 лимонов
- вода
- мед (необязательно)
Инструкция по приготовлению:
- Разрежьте каждый лимон пополам и положите их в кастрюлю с водой.
- Доведите воду до кипения и проварите лимоны в течение 3 минут.
- Затем отставьте кастрюлю и дайте воде немного остыть (примерно 10-15 минут).
- После этого удалите лимоны и мякоть из воды.
- Теперь можно пить горячую лимонную воду.
- Остаток воды можно перелить в стеклянную банку и хранить для последующего использования.
Вы также можете добавить мед в свою чашку чая для дополнительного вкуса.
Преимущества употребления теплой лимонной воды:
- Укрепляет иммунитет
- Защищает от простуды
- Дарит энергию
- Улучшает пищеварение и регулирует обмен веществ
- Очищает организм от токсинов
- Поддерживает оптимальный уровень pH
- Очищает кожу
- Освежает дыхание
- Способствует похудению
- Поднимает настроение и помогает справиться с тревогой
- Увлажняет лимфатическую систему
- Способствует заживлению.