Два абитуриента из Коми рекомендованы к поступлению в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС провели предварительный онлайн-отбор среди абитуриентов Северо-Западного и Центрального округов. Онлайн-консультации прошли в рамках федеральной образовательной программы «Поколение М». В результате на следующий этап отбора на актерский факультет крупнейшего театрального вуза Европы прошли сразу два абитуриента из Республики Коми.

С 22 по 24 апреля проходил первичный онлайн-отбор в ГИТИС на цифровой платформе МТС Линк, в котором приняли участие около 250 абитуриентов из Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. По результатам предварительных прослушиваний к участию в следующем этапе отборочных испытаний на актёрский факультет были рекомендованы 24 человека, среди которых Юлия Хомич из Сыктывкара и Милана Дядченко из Усинска.

«Я очень рада, что прошла во второй тур и теперь смогу посетить очные прослушивания. Понравился формат мероприятия, всё происходило очень оперативно, в чате на связи всегда был менеджер. Все участники получили комментарии и рекомендации от педагогов. Меня попросили прочитать всю программу и спеть. Вокалом я занимаюсь с 4 лет, подтверждаю уровень победами в международных конкурсах, поэтому была только рада показать свою музыкальность. Здорово, что современные цифровые технологии позволяют сэкономить большое количество времени и финансов для поступающих из отдалённых точек нашей страны», — рассказала Милана Дядченко из Усинска.