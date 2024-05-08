В Ухте лихач на Volkswagen врезался в столб

Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС 7 мая выезжал на место ДТП, чтобы ликвидировать последствия происшествия.

Как стало известно, в 17:50 поступило сообщение в правоохранительные органы о том, что на проспекте Космонавтов, 20 произошел наезд автомобиля Volkswagen Polo на забор, с последующим столкновением с столбом. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Чтобы предотвратить возможное возгорание, спасатели отключили аккумуляторы автомобиля.