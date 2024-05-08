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Спасение для уставшей хозяйки: салат-суперзвезда за 5-10 минут

Спасение для уставшей хозяйки: салат-суперзвезда за 5-10 минут

Чувствуете, как подкрадывается вечерняя усталость? Хлопоты по дому отнимают все силы, а на ужин нет ни времени, ни вдохновения? Не беда! Сегодня я поделюсь с вами рецептом настоящего салата-суперзвезды, который спасет вас в такой ситуации.

Этот салат не только невероятно простой и быстрый в приготовлении (всего 5 минут!), но и вкусный, сытный и универсальный. Он станет настоящим палочкой-выручалочкой для любой хозяйки.

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы (400 г)
  • 1 банка консервированной фасоли (400 г) в томатном соусе
  • 200 г крабовых палочек
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 ст. л. майонеза
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Открыть кукурузу и фасоль, слить жидкость.
  2. Крабовые палочки нарезать кубиками.
  3. Болгарский перец очистить от семян и нарезать кубиками.
  4. Зеленый лук мелко порубить.
  5. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу.

Советы:

  • Для более пикантного вкуса можно добавить маринованные огурчики или каперсы.
  • Салат можно заправить не только майонезом, но и оливковым маслом с лимонным соком.
  • Этот салат отлично подходит как для ужина, так и для перекуса.

Почему этот салат суперзвезда?

  • Простой: его легко приготовить за 10 минут.
  • Вкусный: сочетание кукурузы, фасоли, крабовых палочек и болгарского перца создает неповторимый вкус.
  • Сытный: благодаря фасоли и кукурузе салат отлично насыщает.
  • Универсальный: его можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве начинки для пирогов и тарталеток.

Этот простой салат станет настоящей находкой для любой домохозяйки!

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