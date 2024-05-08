Директор ухтинского предприятия ответит за трудоустройство бывших силовиков

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Ему назначили штраф. Объединенная пресс-служба судов Коми сообщает, что генеральная прокуратура Ухты выявила нарушения со стороны директора предприятия, который в декабре 2022 года и августе 2023 года заключил трудовые договоры с лицами, которые до этого служили в одном из правоохранительных органов города.

Согласно закону "О противодействии коррупции" и Трудовому кодексу, работодатель при заключении контракта с человеком, замещавшим должности на государственной или муниципальной службе, обязан в течение 10 дней сообщать об этом бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения сотрудника.

Предприятие не отправило уведомления о трудоустройстве бывших сотрудников правоохранительного органа по их последнему месту службы в установленный срок. Нарушения закона были устранены только после вмешательства прокуратуры в 2024 году.