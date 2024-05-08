В Сыктывкаре изменили программу празднования Дня Победы из-за погоды

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ряд улиц в центре города не будут перекрывать. Из-за корректировки праздничной программы в столице Коми не будут перекрывать некоторые автодороги.

Мэрия Сыктывкара проинформировала жителей города об изменении планов по ограничению движения транспорта из-за празднования Дня Победы. Так, не будут перекрывать улицу Первомайскую от улицы Бабушкина до улицы Куратова. По улице Коммунистической от улицы Первомайской до улицы Интернациональной. По улице Интернациональной от улицы Бабушкина до улицы Куратова. По улице Бабушкина от улицы Ленина до улицы Интернациональной и по улице Куратова от улицы Ленина до улицы Интернациональной.

Однако ряд ограничений на передвижение не были сняты, и часть улиц будут перекрыты в праздник:

– по улице Коммунистической от улицы Чернова до улицы Интернациональной с 07:00 до 12:00 часов 9 мая на время проведения торжественного возложения цветов;

– по улице Карла Маркса от дома № 212 до улицы Коммунистической с 07:00 до 12:00 часов 9 мая на время проведения торжественного возложения цветов;

– по улице Коммунистической от улицы Советской до улицы Ленина с 00:00 часов 9 мая до 09:00 часов 10 мая;

– по улице Ленина от улицы Бабушкина до улицы Куратова с 06:00 до 21:00 часов 9 мая на время проведения праздничных мероприятий;

– по улице Коммунистической от улицы Интернациональной до улицы Ленина с 07:00 до 21:00 часа 9 мая;

– от дома № 133 по улице Интернациональной в сторону дома № 10 по улице Коммунистической с 20:00 часов 8 мая до 21:00 часов 9 мая во время подготовки и проведения торжественных мероприятий;

– по улице Коммунистической от улицы Советской до улицы Кирова с 00:00 до 17:00 часов 9 мая во время проведения праздничных мероприятий в парке им. С.М. Кирова.