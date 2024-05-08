Исследование: мужчины с этой группой крови названы самыми глупыми

Было проведено исследование, в котором изучалась связь между типом крови и интеллектуальными способностями. Исследование включало четыре группы крови, и одной из них, второй отрицательной группе крови (2-), была отмечена особая особенность. Интересно, что данная особенность была выявлена только у мужчин.

Согласно исследованию, большинство мужчин с второй отрицательной группой крови имеют низкий уровень аналитических способностей и склонны к принятию поспешных и, иногда, неразумных решений. У них также наблюдается низкий уровень интеллекта. Интересно отметить, что большинство американских президентов также имели эту группу крови.