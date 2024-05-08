Дорожники Сыктывкара перешли на зимний режим работы в мае

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Коммунальщиков призвали быть готовыми. Снегопады, которые нагрянули на столицу Коми и некоторые районы республики в течение последних дней, спровоцировали изменения в работе коммунальных служб. Особое внимание уделили уборке снега в центральной части города Сыктывкара, где запланировано проведение празднования Дня Великой Победы 9 мая.

Сыктывкар и другие районы Коми оказались под серьезным снежным покровом, особенно 8 мая. В связи с этим, мэр города Владимир Голдин обратился к коммунальным службам с призывом быть готовыми к оперативной уборке снега.

Он также отметил, что в преддверии празднования Дня Победы приоритетной задачей является очистка центральной части города, где запланированы праздничные мероприятия.