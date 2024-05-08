Студию красоты в Коми могут закрыть из-за «самого мощного лазера»
- 18:00 8 мая
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- Белла Лебедева
Предпринимателю выдали предупреждение.
Коми УФАС России провело расследование в связи с жалобой на размещение в социальной сети «ВКонтакте» информации о предоставляемых услугах лазерной эпиляции студией красоты в Инте. В ходе проверки установлено, что на странице были размещены сообщения об уникальности предлагаемых услуг, утверждение на использование самого мощного лазера не только в городе, но и в регионе, а также о том, что подобное оборудование доступно только в этой студии.
Из представленной информации можно сделать вывод, что студия красоты пытается продвигать свой бренд за счет дискредитации конкурентов. Однако использование в аннотациях к деятельности предприятия эпитетов в превосходной степени (например, «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный») без конкретизации и объективного подтверждения критериев и параметров сравнения является нарушением норм антимонопольного законодательства.
В связи с этим представителю предприятия было выдано предупреждение о необходимости устранения подобных нарушений законодательства.