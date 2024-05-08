Студию красоты в Коми могут закрыть из-за «самого мощного лазера»

Предпринимателю выдали предупреждение.

Коми УФАС России провело расследование в связи с жалобой на размещение в социальной сети «ВКонтакте» информации о предоставляемых услугах лазерной эпиляции студией красоты в Инте. В ходе проверки установлено, что на странице были размещены сообщения об уникальности предлагаемых услуг, утверждение на использование самого мощного лазера не только в городе, но и в регионе, а также о том, что подобное оборудование доступно только в этой студии.