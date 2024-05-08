В Коми пенсионерка получит 50 тысяч рублей после нападения собак
- 21:45 8 мая
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- Олег Помидоров
Бродячие собаки окружили пожилую женщину и начали кусать ее.
В марте 2024 года в Вуктыле на местную жительницу напала свора из трех безнадзорных собак. Несколько собак ее окружили и начали на нее кидаться, а еще одна укусила ее сзади за правую ногу. В медицинском учреждении пострадавшей девушке была оказана медпомощь.
Для пенсионерки укус бродячей собаки стал причиной нравственных и физических страданий. Из-за нападения животных, женщине пришлось проходить лечение. Она испытала боль во время обработки раны и от уколов, хромала, днями лежала дома, а после нападения редко выходит на улицу. Сейчас она испытывает страх при виде собак, а на ноге остались рубцы и синяки.
Суд постановил взыскать с администрации Вуктыла компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей пенсионерки.