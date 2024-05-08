В Коми пенсионерка получит 50 тысяч рублей после нападения собак

Фото очевидца для "Про Город Сыктывкар"

Бродячие собаки окружили пожилую женщину и начали кусать ее. В марте 2024 года в Вуктыле на местную жительницу напала свора из трех безнадзорных собак. Несколько собак ее окружили и начали на нее кидаться, а еще одна укусила ее сзади за правую ногу. В медицинском учреждении пострадавшей девушке была оказана медпомощь.

Для пенсионерки укус бродячей собаки стал причиной нравственных и физических страданий. Из-за нападения животных, женщине пришлось проходить лечение. Она испытала боль во время обработки раны и от уколов, хромала, днями лежала дома, а после нападения редко выходит на улицу. Сейчас она испытывает страх при виде собак, а на ноге остались рубцы и синяки.