Новая инфекционная больница в Сыктывкаре: зачем она нужна и почему люди против

В Сыктывкаре на улице Воркутинской в Кочпоне готовятся возводить новую инфекционную больницу. Однако жители района, в котором ее хотят построить, категорически против.

Зачем нужна новая больница

В Сыктывкаре хотят построить новый центр диагностики и лечения вирусных заболеваний. Он будет рассчитан на 200 мест и занимать площадь в 47,6 тысяч квадратных метров. Примечательно то, что его построят недалеко от жилых домов.



В Министерстве здравоохранения Коми рассказали о важности этого объекта:

— Инфекционный центр нам очень нужен. Он, безусловно, повлияет на качество оказания медпомощи, и я говорю не только про ковид.

Новый объект позволит развернуть мощности для лечения различных инфекционных заболеваний. При этом в случае эпидемий не надо будет закрывать плановую помощь в Республиканской клинической больнице. Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, – отмечает главврач инфекционной больницы Сыктывкара Владимир Катков.

Также в Минздраве заявили, что новая больница поможет привлечь новых специалистов в регион.

Почему для строительства выбрали Кочпон?

Предположительное место строительства нового комплекса

На общественных слушаниях министр здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил, что для строительства этого объекта выбирали несколько территорий. Однако они все не подошли.