Новая инфекционная больница в Сыктывкаре: зачем она нужна и почему люди против

При этом наша собеседница отметила, что люди не против строительства новой больницы вообще — главное, не в их районе.



В Сыктывкаре по поводу строительства инфекционной больницы организовали общественные слушания, на которые пригласили жителей поселка Кочпон. Они получились довольно жаркими, сыктывкарцы высказывались крайне резко и негативно в отношении инициативы строительства нового центра.

Урбанист Дмитрий Махов отметил, что подобные протесты местных жителей — это нормально.

— Город — это очень сложная система потребностей разных социальных групп и удовлетворить их все без ущемления других невозможно. Это нормально, что местные жители выступают против строительства больницы. Для горожан это отказ или потеря первоначального комфорта, они боятся, что новые изменения скажутся негативно на их жизни. Есть даже такое понятие NIMBY (акроним от англ. not in my back yard — «не на моём заднем дворе»). Чтобы в будущем избежать таких ситуаций власть должна быть открытой и прозрачной и больше привлекать людей в обсуждение и управление городской средой.

Кочпон — не лучшее место для больницы