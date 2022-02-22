Новая инфекционная больница в Сыктывкаре: зачем она нужна и почему люди против

В Сыктывкаре на улице Воркутинской в Кочпоне готовятся возводить новую инфекционную больницу. Однако жители района, в котором ее хотят построить, категорически против.
Зачем нужна новая больница
В Сыктывкаре хотят построить новый центр диагностики и лечения вирусных заболеваний. Он будет рассчитан на 200 мест и занимать площадь в 47,6 тысяч квадратных метров. Примечательно то, что его построят недалеко от жилых домов.
В Министерстве здравоохранения Коми рассказали о важности этого объекта:
— Инфекционный центр нам очень нужен. Он, безусловно, повлияет на качество оказания медпомощи, и я говорю не только про ковид.
Новый объект позволит развернуть мощности для лечения различных инфекционных заболеваний. При этом в случае эпидемий не надо будет закрывать плановую помощь в Республиканской клинической больнице. Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, – отмечает главврач инфекционной больницы Сыктывкара Владимир Катков.
Также в Минздраве заявили, что новая больница поможет привлечь новых специалистов в регион.
Почему для строительства выбрали Кочпон?
Предположительное место строительства нового комплекса
На общественных слушаниях министр здравоохранения Коми Игорь Дягилев заявил, что для строительства этого объекта выбирали несколько территорий. Однако они все не подошли.
— Мы рассмотрели много вариантов, прежде всего в непосредственной близости к нашему больничному городку. К сожалению, свободный земельный участок ближе найти не удалось. На Гаражной есть высоковольтные электрические линии, нужно колоссальное количество средств, чтобы их перенести. Также мы рассматривали участки на улице Пушкина, Маркова и Сысольском шоссе, но там нужно снести дома и переселять людей. Третий вариант ― земля между Сыктывкаром и Эжвой у частного собственника, строить там не получится. В Краснозатонском тоже не получилось, там слишком узкий мост, — рассказал Игорь Дягилев.
В итоге министерство выбрало улицу Воркутинскую в Кочпоне. Комплекс построят на границе с частным сектором. В основном, там находятся малоэтажные деревянные дома.
Почему местные жители против?
Жители Кочпона выступили категорически против строительства новой инфекционной больницы в их поселке.
Люди переживают, что новая больница нарушит их покой: будут ездить «скорые» с мигалками и шуметь. Заявляется и о том, что в случае прорыва трубы возможен выброс «зараженной» воды в почву.
А еще, когда люди покупали в дома в этом поселке, они даже не предполагали, что в их районе построят большой и шумный медицинский объект. Также их возмущает то, что Кочпон очень давно не могут благоустроить, однако деньги на многомиллиардный центр все же нашли.
— Жители несколько лет просят администрацию сделать дороги и уличное освещение — денег нет. Но инфекционный центр построим! Или не построим, а незавершенное строительство вместо поля оставим, — рассказала администратор паблика жителей Кочпона.
При этом наша собеседница отметила, что люди не против строительства новой больницы вообще — главное, не в их районе.
В Сыктывкаре по поводу строительства инфекционной больницы организовали общественные слушания, на которые пригласили жителей поселка Кочпон. Они получились довольно жаркими, сыктывкарцы высказывались крайне резко и негативно в отношении инициативы строительства нового центра.
«Только не в моем дворе»
Урбанист Дмитрий Махов отметил, что подобные протесты местных жителей — это нормально.
— Город — это очень сложная система потребностей разных социальных групп и удовлетворить их все без ущемления других невозможно. Это нормально, что местные жители выступают против строительства больницы. Для горожан это отказ или потеря первоначального комфорта, они боятся, что новые изменения скажутся негативно на их жизни. Есть даже такое понятие NIMBY (акроним от англ. not in my back yard — «не на моём заднем дворе»). Чтобы в будущем избежать таких ситуаций власть должна быть открытой и прозрачной и больше привлекать людей в обсуждение и управление городской средой.
Кочпон — не лучшее место для больницы
Жители поселка заявили, что утверждение об «удобности» этого места крайне ошибочное.
— Хочу отметить, что к указанному участку ведет грунтовая дорога, которая в межсезонье часто становится непроезжей: грязь и лужи, а зимой её постоянно заметает снегом с полей, очистка производится нерегулярно. До ближайшей автобусной остановки около 1 километра. Расстояние до больничного городка — около 7 км, на пути — железнодорожный переезд, и большая часть пути — одна полоса с запрещенным обгоном, пробки утром и вечером. На улице Воркутинской нет коммуникаций, водоснабжения, канализации, линии электропередач рассчитаны только на мощность частных домовладений, газопровод также не рассчитан на дополнительную нагрузку. Также многие жители города в целом отмечают, что неудобство такого расположения — отдаленность от больничного городка и близость взлетной полосы. Поэтому утверждение, что это удобное и доступное место — крайне спорно. И кроме того, жители убеждены, что инфекционная больница представляет собой 1 класс опасности по отходам, следовательно, ее отдаленность от жилого сектора должна быть не менее 1 километра, — рассказала администратор сообщества жителей Кочпона в «ВКонтакте».
Что получилось отвоевать в последнее время
К сожалению, практика показывает, что «отвоевать» землю в Сыктывкаре практически невозможно.
Например, в 2021 году активисты пытались отвоевать сквер рядом с заброшенной поликлиникой на улице Бабушкина, рядом с администрацией. Тогда для сноса «заброшки» и строительства здания понадобились новые парковочные места — в администрации предложили небольшой сквер рядом со зданием. Однако там росли кедры, за которые вступились местные жители. Впрочем, отвоевать получилось только кедры, парковку на этом месте все же построят.
Кстати, в администрации Сыктывкара обещали сохранить не только кедры, но и кустарник. Однако кто-то его срубил. «Pro Город Сыктывкар» обращался в мэрию, там заявили что это не они. Специалисты администрации обратились в полицию.
Виновных так и не нашли — в центре города, рядом с администрацией и министерством сельского хозяйства так и не нашлось камер, которые могли снять правонарушителей.