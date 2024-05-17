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Сыктывкарцев и гостей столицы Коми ждёт «Ночь музеев»

Сыктывкарцев и гостей столицы Коми ждёт «Ночь музеев»Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре пройдёт ежегодная акция “Ночь музеев”. О том какие события пройдут в этот день сообщает администрация Главы региона.

18 мая 2024 года в культурных учреждениях столицы Коми пройдёт всероссийская акция “Ночь музеев”. Данное мероприятие существует уже не первый год и собирает большое количество посетителей. Жители и гости Сыктывкаре разных возрастов посещают выставки, лекции, мастер-классы и концерты.

Программы пройдут в Национальном музее, Центре культурных инициатив “Югор”, Литературном музее им. Куратова и Национальной галерее. Где-то мероприятия начнут действовать уже с 17:00. В этом году главной темой акции стала семья и её традиции. Список событий можно прочитать на странице администрации Главы Коми, там же указано точное время и место.

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