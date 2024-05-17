Сыктывкарцев и гостей столицы Коми ждёт «Ночь музеев»

В Сыктывкаре пройдёт ежегодная акция “Ночь музеев”. О том какие события пройдут в этот день сообщает администрация Главы региона.

18 мая 2024 года в культурных учреждениях столицы Коми пройдёт всероссийская акция “Ночь музеев”. Данное мероприятие существует уже не первый год и собирает большое количество посетителей. Жители и гости Сыктывкаре разных возрастов посещают выставки, лекции, мастер-классы и концерты.