Сыктывкарцев и гостей столицы Коми ждёт «Ночь музеев»
- 23:00 17 мая
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре пройдёт ежегодная акция “Ночь музеев”. О том какие события пройдут в этот день сообщает администрация Главы региона.
18 мая 2024 года в культурных учреждениях столицы Коми пройдёт всероссийская акция “Ночь музеев”. Данное мероприятие существует уже не первый год и собирает большое количество посетителей. Жители и гости Сыктывкаре разных возрастов посещают выставки, лекции, мастер-классы и концерты.
Программы пройдут в Национальном музее, Центре культурных инициатив “Югор”, Литературном музее им. Куратова и Национальной галерее. Где-то мероприятия начнут действовать уже с 17:00. В этом году главной темой акции стала семья и её традиции. Список событий можно прочитать на странице администрации Главы Коми, там же указано точное время и место.