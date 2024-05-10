На ж/д путях возле станции Княжпогост сошли грузовые вагоны

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Инцидент, к счастью, не привел к пострадавшим, а опрокидывание вагонов удалось предотвратить. Транспортная прокуратура Сосногорска проводит проверку в связи с сходом колесных пар двух грузовых вагонов, произошедшим 8 мая на примыкающих к станции Княжпогост путях необщего пользования ООО "Плитный мир".

Транспортная прокуратура намерена тщательно расследовать все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям ответственных лиц. При возможном обнаружении нарушений законодательства о безопасности в эксплуатации железнодорожного транспорта, будут приняты меры реагирования в соответствии с законом.