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В Ухте ввели в эксплуатацию водоочистную станцию

В Ухте ввели в эксплуатацию водоочистную станциюФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухтинском районе уже запустили станцию водоочистки. Владимир Уйба побывал на объекте и сообщил, какие работы ещё предстоит сделать.

17 мая Глава региона посетил водозабор Пожня-Ёль. Станцию водоочистки в этом месте должны были достроить в ноябре 2024 года, но она уже введена в эксплуатацию. Данный объект обеспечивает не только Ухту, но и Ветлосян, Озёрный, Подгорный, Дальний, Дежнёво и УРМЗ. К сентябрю завершатся все работы, которые ещё не сделаны, но не влияющие на качество воды. Речь идёт о свете и связи.

Водозабор находится в 25 километрах от Ухты и берёт воду из 27 скважин. Из-за переизбытка на некоторых из них железа, решили построить также станцию для очистки от лишних примесей. Мощность станция составляет 26 тысяч кубометров в сутки, при требуемых 20 тысячах. Проект обошёлся региону в 1 миллиард рублей.

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