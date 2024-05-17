Сыктывкарец тайно оформил онлайн-кредит на свою знакомую

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В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который тайно оформил онлайн-кредит на свою знакомую. По информации, поступившей в дежурную часть ОП-2 УМВД России, 58-летняя женщина обратилась с заявлением о том, что на нее был оформлен кредит, которого она не брала. Ущерб от преступления составил 10 тысяч рублей.

В своем показании, пенсионерка сообщила, что обнаружила в банковском онлайн-приложении уведомления о зачислении и списании кредитной суммы. Доступ к ее мобильному телефону и платежной карте мог быть только у ее приятеля, который время от времени бывал у нее в гостях.

После проведения расследования, сотрудники уголовного розыска установили, что 28-летний знакомый женщины в одном из своих посещений ее квартиры дождался, пока она уснет, и с помощью своего смартфона подал заявку на получение кредита, который был быстро одобрен. Затем он покинул жилище, обналичил деньги в банкомате и вернул электронный кошелек в исходное состояние. Во время допроса, молодой человек признался, что деньги ему понадобились для развлечений и покупки алкоголя.