В Сыктывкаре на 24 часа задержали авиарейс в Нарьян-Мар

Об инциденте пишет БНК. По словам одного из пассажиров, вылет самолета, запланированный на 16 мая в 08:00, сначала отложили до 22:30, а затем перенесли на утро следующего дня, 17 мая.

Администрация аэропорта Сыктывкар подтвердила информацию о задержке рейса. Представитель авиакомпании "Руслайн" сообщил, что задержка рейса связана с технической неполадкой. Согласно официальным данным, самолет авиакомпании "Руслайн" задержался из-за технической неполадки. Воздушное судно должно было прибыть в столицу Коми, но из-за проблем с техникой задержалось на промежуточной посадке в Нарьян-Маре. Окончательно самолет приземлился в Нарьян-Маре 17 мая в 10:57.