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Соскучились по грибам? Приготовьте этот простой молочный грибной супчик с рисом и колбасой

Соскучились по грибам? Приготовьте этот простой молочный грибной супчик с рисом и колбасойfreepik.com

Этот молочный грибной суп с рисом и колбасой из индейки вам точно придется по душе.

Ингредиенты

  • 1-1/2 стакана воды
  • 1 чашка молока
  • 1/2 стакана сырого риса
  • 1/3 стакана цельнозерновой или ореховой муки
  • Куриный бульон
  • Копчёная колбаса из индейки
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 1 большая луковица, нарезанная
  • 250 г нарезанных свежих грибов
  • Чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварите рис.
  2. В глубоком сотейнике обжарьте колбасу на среднем огне в течение 3-4 минут.
  3. Смешайте муку и полстакана бульона. В той же сковороде нагрейте сливочное масло на среднем огне, затем обжарьте лук и грибы примерно 4-5 минут. Добавьте оставшийся бульон и постепенно вмешайте мучную смесь. Доведите до кипения, затем варите и помешивайте, пока смесь не загустеет, примерно 2-3 минуты. Добавьте молоко, перец, рис и колбасу. Время от времени помешивайте. Разлейте суп по тарелкам.

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