Соскучились по грибам? Приготовьте этот простой молочный грибной супчик с рисом и колбасой
- 21:45 17 мая
- 12+
- Служба новостей
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Этот молочный грибной суп с рисом и колбасой из индейки вам точно придется по душе.
Ингредиенты
- 1-1/2 стакана воды
- 1 чашка молока
- 1/2 стакана сырого риса
- 1/3 стакана цельнозерновой или ореховой муки
- Куриный бульон
- Копчёная колбаса из индейки
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 1 большая луковица, нарезанная
- 250 г нарезанных свежих грибов
- Чёрный перец по вкусу
Приготовление
- Отварите рис.
- В глубоком сотейнике обжарьте колбасу на среднем огне в течение 3-4 минут.
- Смешайте муку и полстакана бульона. В той же сковороде нагрейте сливочное масло на среднем огне, затем обжарьте лук и грибы примерно 4-5 минут. Добавьте оставшийся бульон и постепенно вмешайте мучную смесь. Доведите до кипения, затем варите и помешивайте, пока смесь не загустеет, примерно 2-3 минуты. Добавьте молоко, перец, рис и колбасу. Время от времени помешивайте. Разлейте суп по тарелкам.