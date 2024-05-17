"Полная отмена заказов с 20 мая": все, кто заказывает на Wildberries и Ozon, ждет новое правило

Финансовый эксперт Валерий Попов предупредил о новой схеме мошенничества, которая может затронуть покупателей популярных интернет-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, начиная с 20 мая. По его словам, мошенники могут отменить уже оформленные заказы, и покупатели не смогут вернуть свои деньги.

Схема заключается в том, что злоумышленники получают доступ к личному кабинету покупателя на маркетплейсе и отправляют клиенту поддельное сообщение от имени продавца, просив уточнить данные о доставке заказа. Покупатели, общаясь с мошенниками, передают им код, полученный на свой телефон. Этот код дает мошенникам доступ к аккаунту покупателя на площадке, и они полностью отменяют его заказы. Деньги за отмененные заказы возвращаются на новый счет, указанный мошенниками.