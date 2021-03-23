Сыктывкарцы возмущены: в центре города планируют вырубить многолетние кедры

В Сети начала появляться информация о том, что в центре Сыктывкара планируют вырубить многолетние кедры. Это сразу же вызвало осуждение жителей города. Журналист портала PG11.ru побывал на месте планируемой вырубки и узнал, что думают об этом общественники.

Как утверждается, на месте кедров планируется построить парковку. По словам общественников, старую поликлинику, возле которой растут деревья, планируется реконструировать. Из-за этого зданию необходимы места для стоянки автомобилей.

Депутат совета города Виктор Вишневецкий отметил, что парковочные места можно оборудовать и без рубки деревьев, для этого возле здания достаточно места. Он указал на то, что рядом с бывшей поликлиникой стоит небольшое заброшенное здание, которое занимает очень много места. Вместо него можно было бы сделать парковку.

Также внимание общественников привлекло то, что на месте кедровой рощи стоит заброшенный гараж. Прохода к нему нет, он также занимает довольно много места.

Виктор Вишневецкий отметил, что Министерство сельского хозяйства, которое находится рядом, само у себя забирает парковочные места. Там, где могли предположительно стоять машины, находится огромная куча снега.

Общественники высказали свое мнение по этому вопросу.

Станислав Штраллер

- В первую очередь, я понимаю смысл запроса этого земельного участка. Соседнее здание планируется реконструировать, и для него требуются парковочные места Но эта ситуация не говорит о том, что увеличение парковочных мест нужно делать за счет срубки деревьев, а тем более старых кедров, которых у нас в городе не так много. В основном на центральной площади. Это место благоприятно для обустройства сквера, места отдыха. Если это сделать, люди будут очень рады. Использование зеленых зон для парковки неправильно.

Виктор Вишневецкий

- Мы понимаем планы администрации сделать здесь парковочные места для автомобилей, но это место лучше сохранить под сквер. А предприятию, которое купило здание бывшей поликлиники №1 и собирается оборудовать парковку, нужно искать другие решения, но ни в коем случае не спиливать деревья. Администрация должна прислушаться к общественности и поступить так, чтобы сохранить деревья в центре города.

Дмитрий Махов

-Если мы хотим победить автомобилизацию в городе, избавиться от пробок и хаотичной парковки на газонах и тротуаре, то нужно развивать альтернативу машинам. Это общественный транспорт, пешеходная и велоинфраструктура. А не строить в центре города очередную парковку. Деревья необходимо сохранить, и на этом месте обустроить общественное пространство, тихую зону отдыха для горожан. Другой момент, что на Бабушкина, 21 не могут приступить к ремонту здания, пока не будет нужного количества парковочных мест. Жаль, что на данный момент действуют такие нормативные акты, которые уродуют наш город и мотивируют застройщика делать поляны из асфальта вместо кедровых зон.

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