Абитуриенты Коми интересуются ведущими техвузами страны

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В Коми наблюдается увеличение числа старшеклассников, желающих поступить в вузы за пределами региона. Аналитики МегаФона сообщают, что в мае активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла на 50% по сравнению с прошлым годом. В топе предпочтений находятся учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

Специалисты оператора изучили анонимные данные пользовательских обращений на порталы 30 лучших вузов в Национальном рейтинге университетов. По итогам первых 5 месяцев 2024 года больше всего интернет-трафика из Республики Коми пришлось на следующие вузы:

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого (25% от общего объема данных)

Высшая школа экономики (12%)

Санкт-Петербургский государственный университет (11%)

Московский государственный университет имени Ломоносова (9%)

Московский физико-технический университет (6%)

Также в десятке самых интересных вузов для абитуриентов из региона оказались Казанский (Приволжский) и Уральский федеральные университеты, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Казанский (Приволжский) и Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Статистика прошлого года показывает, что абитуриенты из Коми начинают внимательно изучать сайты учебных заведений уже в октябре и ноябре. Значительное увеличение активности происходит в мае, а наивысшие показатели приходятся на июль и август, когда публикуются списки зачисленных. В 2023 году наибольший интерес поступающих из региона вызвали Томский политехнический университет и Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ".