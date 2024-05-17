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В реку Коми выпустили свыше 36 тысяч мальков сига

В реку Коми выпустили свыше 36 тысяч мальков сигаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми компенсировали строительство водопровода, который повлиял на биологические ресурсы, выпуском в реку мальков сига. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

В районе Вогваздино, в северном бассейне реки Вычегда, были выпущены в естественную среду обитания более 36 тысяч молодых особей сига. Это событие является частью компенсационных работ, заказанных Управлением капитального строительства города Сыктывкар. Целью этих работ являлось возмещение за строительство водопровода в заречном поселке Седкыркещ.

Выпуск молоди сига произошел 15 мая в Усть-Вымском районе. Молодь была выпущена в их естественную среду обитания в количестве 36 314 особей, каждая из которых имела среднюю штучную навеску весом 0,08 грамм.

Подготовка данной молоди осуществлялась компанией "Биоресурс", специализирующейся на аквакультуре, в их рыбочистке, расположенной в городе Сосногорске. После этого молодь была акклиматизирована к водам реки Вычегда и бассейна Северная Двина.

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