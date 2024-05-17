В реку Коми выпустили свыше 36 тысяч мальков сига

В Коми компенсировали строительство водопровода, который повлиял на биологические ресурсы, выпуском в реку мальков сига. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

В районе Вогваздино, в северном бассейне реки Вычегда, были выпущены в естественную среду обитания более 36 тысяч молодых особей сига. Это событие является частью компенсационных работ, заказанных Управлением капитального строительства города Сыктывкар. Целью этих работ являлось возмещение за строительство водопровода в заречном поселке Седкыркещ.