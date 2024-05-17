Работа мастера службы электрохозяйства "Т Плюс": забота о безопасности и надежности отопления

В Сыктывкаре подходит к концу отопительный сезон. Он выдался спокойным, без крупных аварий и долгих отключений тепла. Один из тех, кто отвечает за то, чтобы в домах были горячая вода и отопление — Денис Матузенко, мастер службы электрохозяйства Сыктывкарских тепловых сетей.

На предприятие он пришел в 2020 году. За это время влился в коллектив, досконально изучил все электрооборудование. Основная задача мастера – организовать безопасное техническое обслуживание и ремонт электрооборудования сыктывкарской Центральной водогрейной котельной и 16-ти котельных малой мощности.

Распределительные устройства, электродвигатели, которые приводят в действие насосы, – все должно надежно функционировать для бесперебойного обеспечения теплом жителей города.

Каждый рабочий день Дениса Матузенко – это процесс самосовершенствования. Нужно осваивать новые методы работы, изучать изменения в правилах охраны труда и взаимодействия с персоналом. Также очень важно грамотно планировать ремонтную кампанию. Чем продуктивнее она проходит, тем надежнее будет предстоящий отопительный сезон.