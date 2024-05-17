Коснется всех собственников жилья: чью квартиру могут отдать соседям

Согласно существующим правилам, открывая наследственное дело, нотариус обязательно должен проверить по Единой информационной системе нотариата все завещания, составленные когда-либо наследодателем. Об этом рассказал кандидат юридических наук Ирина Сивакова.

Это необходимо делать в силу того, что, по закону, каждое вновь составленное завещание отменяет собой предыдущее, если его предметом выступает то же самое имущество. Это значит, что, если квартира была кому-то завещана, это вовсе не значит, что в итоге она действительно достанется этому самому человеку.