Май в Коми назван самым холодным за всю историю наблюдений

Специалисты Коми ЦГМС отмечают, что текущая весна в регионе выдалась необычно прохладной и продолжительной, в отличие от предыдущих лет, когда летние температуры уже устанавливались в середине мая.

На утро 17 мая средняя температура в Коми соответствует показателям апреля и заметно отстает от майских норм. Например, в Прилузском районе температура ниже на 9°С, а на большей части территории разница составляет 7-8°С, на северо-востоке же даже 5-6°С.