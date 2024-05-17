Май в Коми назван самым холодным за всю историю наблюдений
- 13:45 17 мая
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- Белла Лебедева
Специалисты Коми ЦГМС отмечают, что текущая весна в регионе выдалась необычно прохладной и продолжительной, в отличие от предыдущих лет, когда летние температуры уже устанавливались в середине мая.
На утро 17 мая средняя температура в Коми соответствует показателям апреля и заметно отстает от майских норм. Например, в Прилузском районе температура ниже на 9°С, а на большей части территории разница составляет 7-8°С, на северо-востоке же даже 5-6°С.
В Сыктывкаре, где ведутся наблюдения за погодой с 1889 года, май 2024 года может занять одно из первых мест среди самых холодных месяцев в истории. Ранее, в 1918, 1969, 1890 и 1999 годах, средняя температура в мае составляла +2,2°С, 2,6°С, 3,3°С и 3,8°С соответственно.
Специалисты прогнозируют, что незадолго до начала следующей недели над регионом переместится волна теплого атлантического воздуха, смягчив холод и принеся перемену в погоду. Ожидается, что температура в воскресенье поднимется до 15-22°С, днём в Коми столбик термометра впервые в этом сезоне покажет 5-10°С на крайнем северо-востоке.
Однако уже с начала новой рабочей недели в регионе ожидается приход холодного атмосферного фронта с арктическим воздухом, вернув непогоду и осадки. Синоптики предупреждают о том, что температура в пределах 0-(-5)°С ожидается ночью, в течение дня - 5-10°С, а на крайнем севере -2-3°С.