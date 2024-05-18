Назвали группу крови самых красивых людей планеты

Западные ученые провели исследования и выяснили, что люди с определенной группой отличаются от остальных внешними данными, иными словами-красивее остальных. Об этом сообщает канал Южный федеральный.

Полученные выводы размещены на на страницах PlanetToday, где указано, что группа крови может определять не только интеллектуальные данные человека, но и его внешний вид. Согласно этим данным, люди с первой группой крови обладают особым шармом и привекательностью. По мнению ученых, люди с этой первой группой крови привлекают противополжный пол, будто магнит, благодаря повышенной сексуальности.